The Game Awards 2021: fecha, horario y cómo ver online

Los galardones más reconocidos de los videojuegos tendrán un nuevo rey esta madrugada. The Game Awards 2021 ya calienta motores, con un evento que designará el Game of the Year (GOTY), el Juego del Año 2021, y en el que también se esperan anuncios de grandes compañías.

Como cada año, Geoff Keighley será el anfitrión del evento. The Last of Us II defiende trono: el título de Naughty Dog fue elegido Juego del Año en 2020, mientras que este año se disputan el galardón juegos de la talla de Metroid Dread o Ratchet & Clank: Rift Apart, entre otros.

Un total de seis títulos que aspiran a ser elegidos como el mejor de un 2021 marcado por la pandemia y diversos retrasos. Uno de los más sonados, el del stock de PlayStation 5, que continúa llegando a cuentagotas a cualquier comercio.

Fecha y horario de The Game Awards 2021

The Game Awards 2021 tiene lugar, como cada año, de madrugada en España. Concretamente, la gala se celebra esta madrugada, del jueves 9 de diciembre al viernes 10 de diciembre, dando comienzo a las 01:30 horas (horario peninsular).

En Estados Unidos, se podrá ver a partir de las 19:30 horas (Nueva York) o las 16:30 horas (Los Ángeles), mientras que en Latinoamérica se seguirá por la tarde (a las 21:30 en Argentina o a las 18:30 en México).

Dónde ver The Game Awards 2021

Todo el evento se podrá ver de manera totalmente gratuita a través de los canales oficiales de Youtube y Twitch de The Game Awards. En el caso de Youtube, la emisión ofrece la posibilidad de 4K.

Cabe recordar que, aunque la gala comienza a las 02:00 horas (horario peninsular), en Youtube habrá previa del evento desde las 01:30 horas.