Quién es John Ternus, el sustituto de Tim Cook al frente de Apple como CEO de la compañía

Tim Cook dejará el liderazgo de Apple. En septiembre, el actual director ejecutivo de la compañía de Cupertino deja Apple tras 15 años de innovación en iPhone y consolidar la compañía como una de las más valiosas e influyentes en la actualidad.

En plena celebración del 50 aniversario de Apple, la tecnológica ha decidido dar un giro de guion a su estructura ejecutiva. El actual responsable de la unidad de 'hardware', John Ternus, se convertirá en el nuevo consejero delegado de la compañía a partir del 1 de septiembre en una transición que apunta a mantener la continuidad estratégica del gigante tecnológico.

Así es John Ternus, el que será el nuevo CEO de Apple tras Tim Cook

Apple presentó a Ternus como una de las piezas clave para que la empresa pudiese introducir productos como el iPad, los AirPods y también ha estado inmerso en el desarrollo de varias generaciones de iPhone, Mac y Apple Watch. El ahora vicepresidente sénior de ingeniería de hardware es reconocido como el responsable de liderar la transición hacia chips propios, uno de los cambios más relevantes en la historia reciente de la tecnológica estadounidense.

Nacido en 1975 y con formación en ingeniería mecánica, se incorporó a Apple en 2001 y ha escalado posiciones hasta convertirse en uno de los ejecutivos con mayor peso en la definición de producto y la ruta de innovación. Su nombramiento, aprobado como parte de un proceso de sucesión planificado, refuerza la tradición de Apple de promover talento interno tras la etapa de Cook, marcada por la expansión de los servicios y la consolidación financiera del grupo.

Un perfil más técnico ante los numerosos retos que tiene Apple

A diferencia de su antecesor, con un perfil más centrado en operaciones y negocio, Ternus representa una vuelta al liderazgo de corte ingenieril, en un momento en que Apple enfrenta crecientes retos en áreas como la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos dispositivos.

"Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad de llevar adelante la misión (...) tras haber dedicado casi toda mi carrera a Apple, he tenido la suerte de trabajar con Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor", dijo Ternus tras hacerse pública la sucesión.

Apple publicó que "el trabajo de Ternus en Mac ha contribuido a que la categoría sea más potente y popular a nivel mundial que nunca en sus 40 años de historia. Esto incluye la reciente presentación del MacBook Neo", el producto insignia de la empresa esta temporada.

Antes de trabajar en la empresa de Cupertino, Ternus, licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania, se desempeñó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems.

Qué pasa ahora con Tim Cook

Cook, que lidera la empresa desde 2011, pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo, desde donde seguirá vinculado a la compañía.

Bajo su liderazgo, la compañía ha pasado de tener una capitalización de unos 350.000 millones de dólares a una de 4 billones, siendo ahora la tercera mayor cotizada del mundo.