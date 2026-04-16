"¿Por qué se ha desatado una guerra civil entre chimpancés en Uganda?": una primatóloga lo explica en Onda Cero

La región de Ngogo, situada en Uganda, vive una situación inédita en el mundo animal. Desde el año 2018, existe una guerra civil entre los chimpancés presentes en la zona, divididos en dos facciones enfrentadas, la llamada "occidental" y la "central".

Ya en 2016, los expertos en la región observaron por primera vez que los dos grupos creaban patrullas para recorrer la frontera entre sus dos territorios. Cuando se encontraban dichas patrullas, no ocurría lo que era habitual desde 1998, con encuentros pacíficos, sino que aquel año había gritos y persecuciones entre los miembros de cada grupo. Una sociedad que antes estaba unida se había polarizado.

La primera muerte de más de una veintena de asesinatos

A tal punto llegó la división y los enfrentamientos que en 2018 llegó la primera muerte de otras tantas. Entre 2018 y 2024, los científicos han observado 20 asesinatos, de los cuales 14 han sido de niños o adolescentes. Además, sospechan de otras 28 muertes que no han podido documentar, pero que también habrían ocurrido a manos de otros chimpancés.

Todos los muertos pertenecían a la denominada facción "central" y, como ocurre en muchos conflictos, hay un agresor y un agredido. En esta ocasión, los "occidentales" son los que están matando a otros chimpancés. Del conflicto y de todo lo que supone habla Ana Fidalgo, primatóloga, profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, y además presidenta de la Asociación Primatológica Española.

"Son relaciones sociales que se deterioran y surgen conflictos al separarse. Esto es algo habitual, todos tenemos los conflictos con amigos, familiares, etc., y llega un momento en que tenemos que tomar la decisión. La decisión aquí parece ser que ha sido separarse", cuenta Ana en Más de uno.