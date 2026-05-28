Cambios drásticos en Google: la IA toma el mando

Google es el buscador más utilizado del mundo. Durante más de un cuarto de siglo, la acción de buscar en internet ha seguido el ritual de introducir una pregunta o palabras clave en una caja en blanco para que un algoritmo nos devolviera una lista ordenada de enlaces azules relacionados. Nosotros, como usuarios, asumíamos el esfuerzo de hacer clic, saltar de una página a otra, contrastar la información y construir nuestra propia conclusión con base en las fuentes que considerábamos más apropiadas.

Hoy, este proceso se encuentra ante su mayor transformación histórica, tal y como la compañía acaba de anunciar. La transición tecnológica impulsada por la inteligencia artificial generativa, especialmente tras la integración total del modelo de asistente virtual Gemini dentro de la plataforma, ha redefinido las reglas del juego.

El buscador ya no quiere ser un simple intermediario, sino que aspira a convertirse en el protagonista y destino final para cualquier requerimiento que tengamos.

De indexar la web a sintetizar la información

El cambio más visible y disruptivo que se propone es el despliegue generalizado de las respuestas generativas en la parte superior de la página de resultados. Cuando un usuario realiza una consulta compleja, la IA lee en milisegundos una ingente cantidad de fuentes indexadas, de las que extrae los puntos clave y redacta un texto de síntesis personalizado.

Esto ya venía ocurriendo con el llamado “modo IA” desplegado en algunos países de forma experimental. Ahora pasa a convertirse en la norma.

Pero el proceso ya no se limita a ofrecer un párrafo plano de texto. El motor de búsqueda es capaz de estructurar la información sobre la marcha, generar tablas comparativas de productos o diseñar diagramas explicativos o esquemas de los pros y contras de una decisión médica o financiera, de forma visual e interactiva.

El usuario obtiene una respuesta inmediata sin necesidad de salir del ecosistema del buscador ni visitar los sitios web que originalmente produjeron esos datos, aunque el buscador sí que referencia el origen de dicha información, como ya ha venido haciendo.

De esta manera, la IA generativa invierte el rol del usuario, quien pasa de contrastar de forma activa múltiples fuentes web a consumir de forma pasiva resúmenes predigeridos por el algoritmo.

Búsqueda conversacional y agentes en segundo plano

Otro cambio importante radica en la desaparición de la rigidez en las consultas. Tradicionalmente, debíamos aprender a hablar el idioma buscador, seleccionando palabras clave inconexas y utilizando las comillas u otros signos para procurar resultados más precisos.

Las actualizaciones recientes consolidan una interfaz completamente conversacional y multimodal, que da importancia al contexto que proporciona el usuario sobre el requerimiento que tiene. Es decir, ahora la búsqueda estará más orientada a prompts contextuales, tal como ocurre en interacciones directas con chatbots –ChatGPT, Gemini, Claude o similares–.

Así, podemos encadenar preguntas de forma fluida, pidiendo aclaraciones, simplificaciones o un cambio de tono sobre el resultado anterior. Además, no hace falta introducir lo que queremos solo en texto escrito: será habitual cruzar modalidades, subir fotografías, documentos de texto, pestañas de Google Chrome o fragmentos de vídeos.

De esta manera, podemos pedirle al buscador que analice un problema o que ubique el precio más bajo de un producto. O, incluso, que localice el minuto exacto donde se explica un concepto en un tutorial de YouTube.

Dicho esto, es posible afirmar que el sistema ha dejado de ser reactivo para volverse proactivo mediante el uso de los llamados “agentes de búsqueda”.

Estos programas especializados o bots operan en segundo plano de manera autónoma para resolver tareas complejas delegadas por el usuario, como monitorizar la fluctuación de tarifas o la aparición de determinados productos –como ediciones limitadas de zapatillas, por ejemplo–; evaluar la compatibilidad de componentes técnicos de diferentes marcas; o trazar un itinerario de viaje completo, coordinando horarios, presupuestos y preferencias personales.

Es decir, la búsqueda ya no se limita a un momento determinado, sino que trasciende en el tiempo, lo que ofrece al usuario una actualización constante sobre aquello que necesita, si lo amerita.

Una experiencia hiperpersonalizada

Este nuevo paradigma implica un impacto sociológico y técnico trascendental, relacionado con la fragmentación de la experiencia de búsqueda. Bajo el algoritmo tradicional, una consulta idéntica realizada por dos personas diferentes arrojaba resultados muy similares. Existía una suerte de consenso digital, similar a la idea de una plaza pública de información compartida.

Con la IA generativa, las respuestas ahora se adaptan dinámicamente al contexto, al historial y al perfil conversacional de cada individuo. Dicho de otra manera, ahora la experiencia de búsqueda estará afinada y condicionada, a medida de cada usuario.

¿Cómo afecta todo esto al usuario?

En este contexto, no todo son beneficios. Dos usuarios que pregunten lo mismo pueden recibir resúmenes redactados de manera distinta o con enfoques radicalmente dispares. Si bien esto optimiza la relevancia, también abre interrogantes éticos sobre la creación de cámaras de eco informativas aún más cerradas y los llamados sesgos de programación de estas tecnologías y cómo actúan ante determinados perfiles.

Si ya existía poca transparencia al respecto, no cabe duda de que los nuevos cambios no van a hacer más que añadir opacidad al sistema.

Pavel Sidorenko Bautista, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.