Marta García Aller reacciona al lanzamiento de 'Mythos', la nueva IA de Anthropic: "Aumenta el desconcierto global"

¿Qué mejor momento que este de tanta inestabilidad mundial, en el que ninguna potencia se fía de otra, para el desarrollo de una nueva tecnología tan potente que sin colaboración entre países puede generar el caos? Lo digo por la última polémica en torno a la inteligencia artificial. Hace unos días Anthropic, una empresa estadounidense valorada en 800.000 millones de dólares, anunció que había creado un sistema de IA tan potente que resulta demasiado peligroso para distribuirlo.
Se llama Mythos. Y es un sistema revolucionario para detectar fallos ocultos en el software de grandes empresas como bancos, redes eléctricas y gobiernos. Es decir, una IA teóricamente creada para ayudar a mejorar la ciberseguridad. Pero, claro, en las manos equivocadas podría servir exactamente lo contrario. Si en vez de usarla un banco para detectar sus propias vulnerabilidades, la usan los hackers, o una potencia extranjera, para atacar un objetivo estratégico, imagínate el lío.
Con estos anuncios de IA es muy difícil saber cuánto hay de marketing (de hype, como se dice ahora). Y, como es tan opaco, es difícil evaluar cómo de grande es la amenaza para bancos y gobiernos. Algunos expertos en IA y ciberseguridad avisan que Mythos puede ser más una evolución que una revolución, que hay otros modelos que hacen algo parecido.
Cómo no dudar que haya cierto bombo publicitario en una empresa que dice de sí misma que tiene un producto tan poderoso, tan poderoso, que no lo puede distribuir abiertamente. Pero aunque Mythos no fuera tan poderoso como sugiere el tono apocalíptico de Anthropic, lo cierto es que ni bancos, ni eléctricas ni gobiernos pueden permitirse ignorar el riesgo de que haya una tecnología por ahí capaz de desbaratar sus sistemas. Y no existen normas internacionales ni coordinación entre países para gestionar el riesgo de algo como Mythos. De momento, Abthropic ha nombrado 11 organizaciones socias, todas en EEUU.
De lo que no hay duda es de que quien lidere los modelos de IA más potentes tendrán una ventaja geopolítica enorme. Aunque todavía no sepamos cuánto mito hay en Mythos.
¿Moraleja?
Otro lanzamiento de inteligencia artificial
que aumenta el desconcierto global