Herramientas de IA que están revolucionando la productividad: de la creación musical a los "empleados virtuales"

En esta segunda sesión del cursillo intensivo en Julia en la Onda, Mónica Chaparro ha hablado en JELO sobre herramientas que están revolucionando la productividad personal. Entre ellas, NotebookLM de Google, capaz de convertir audios de reuniones en apuntes, y plataformas musicales como Suno o Riffusions.ai.

La formación subraya que, ante un avance tecnológico exponencial, el "trasteo" constante es vital para evitar la extinción laboral. El salto definitivo llega con los agentes de IA, empleados virtuales que trabajan de forma autónoma para multiplicar nuestra capacidad de trabajo.

Características imprescindibles que debe tener un agente de IA

Para que un agente de IA sea realmente eficaz, debe contar con estas características fundamentales:

Modelo de lenguaje: Su "cerebro" adaptado al tono necesario (formal, cercano, etc.).

Su "cerebro" adaptado al tono necesario (formal, cercano, etc.). Instrucciones y planificación: La capacidad de recibir tareas complejas, dividirlas en pasos y ejecutarlas en orden.

La capacidad de recibir tareas complejas, dividirlas en pasos y ejecutarlas en orden. Memoria : Capacidad para recordar interacciones pasadas y aprender de nuestras preferencias.

: Capacidad para recordar interacciones pasadas y aprender de nuestras preferencias. Autonomía y razonamiento: La facultad de tomar decisiones lógicas para resolver problemas sin supervisión constante.

La facultad de tomar decisiones lógicas para resolver problemas sin supervisión constante. Conexión con herramientas: Capacidad de interactuar con el calendario, el BOE o el correo electrónico.

La seguridad es fundamental. Para proteger la privacidad y evitar que las empresas tecnológicas entrenen sus modelos con documentos personales, es esencial configurar el borrado de datos. En ChatGPT, busca el icono de perfil y entra en Configuración > Controles de datos. En Copilot, accede a Configuración > Privacidad, y en Gemini, revisa la sección de Actividad en las aplicaciones de Gemini. Desactivar el historial de chat en estas secciones asegura que la información privada permanezca bajo control.

Cómo hacer un buen prompt para la IA

En la primera lección de esta mini formación sobre IA, Chaparro dio consejos y trucos sobre cómo crear paso a paso un buen prompt para la inteligencia artificial. Lo más importante es ir al grano y decirle qué rol quieres que adopte. También es fundamental darle ejemplos y contexto.

Es importante que no caiga en bulos o fake news, para ello hay que pedirle explícitamente que compruebe y contraste la información y, por supuesto, nunca hay que darle datos personales o confidenciales, para evitar que luego pueda usarlos para otros fines.