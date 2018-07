Así es Essential Phone, el nuevo móvil que lanza el creador de Android

Hasta ahora, lo único que sabíamos del Essential Phone es que tendría unos biseles muy reducidos, tras la filtración que el propio Andy Rubin -padre de Android- hizo de manera interesada en un tuit donde se dejaba ver lo que ahora sabemos que es el nuevo Essential Phone.

Este nuevo terminal que llega al mercado de los smartphones parte de los 699 dólares en su versión más básica, e incluye algunas novedades dentro del sector, algunas de ellas no tan positivas como los usuarios quisieran encontrar. Estas son sus especificaciones:

1. Materiales: está fabricado con un cuerpo de titanio, una parte trasera de cerámica para resistir bien los golpes y un cristal que han venido a llamar Gorilla Glass 5, resistente a los golpes pero no al agua.

2. Pantalla: dispone de una pantalla con una resolución de 2560x1312 en alta definición de gran calidad, y el modelo que han presentado es de 5,71 pulgadas de tamaño, un poco más grande que el iPhone 6. Todo ello sin biseles.

Modelos del Essential / Essential

3. Batería: quizás uno de los puntos más débiles del Essential Phone es la capacidad de la batería. Tiene 3040mAh, lo que supera con creces las 1960 del iPhone 7 y las 2900 del iPhone 7 plus, aunque lejos del Huawei Nova Plus, que tiene 3340. No obstante, Essential Phone viene preparado para realizar cargas ultrarrápidas de batería, lo que es un punto a su favor.

4. Audio: el Essential Phone no viene con una conexión estándar Jack de 3,5 mm, aunque -eso sí- viene con un adaptador dentro de la caja del teléfono móvil, para que puedas seguir usando tus cascos de siempre.

5. Cámaras: este dispositivo móvil viene equipado con “una de las mejores cámaras del mercado”, según indican en su página web. El resultado -dicen- es la cámara dual más fina construida para un teléfono móvil, con sensores capaces de capturar hasta un 200% más de luz. Como curiosidad, la cámara de la parte delantera está ubicada sobre pantalla delantera, en la parte superior. Habrá que ver cómo funciona el experimento.

6. Otras características: además, el nuevo Essential abre la puerta de nuevo a los teléfonos modulares, aquellos que ya desechó Google y que, sin embargo, parece que el creador de Android ha vuelto a recuperar. Así, el terminal viene con unos puertos magnéticos a los que se puede adosar una cámara de 360º -de momento el único gadget disponible-.

En cuanto a capacidades internas, el Essential viene con un procesador Qualcomm 835, 4GB de RAM, y 128GB de almacenamiento interno, lo que no está nada mal.