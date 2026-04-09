¿Cómo sería la vida en Marte? La historia de una investigadora española tras una simulación en Utah

Si alguna vez alguien se ha preguntado cómo es vivir en Marte, Jennifer García Carizo es una de las personas que pueden contarlo. Durante dos semanas ha estado en la Mars Station, una base norteamericana en el desierto de Utah con el objetivo de investigar los efectos que provocaría en las mujeres una estancia prolongada en un planeta como Marte.

"Simulamos cómo sería vivir, trabajar e investigar en Marte, con esas consecuencias de aislamiento; hicimos análisis vinculados al estrés, por ejemplo", ha contado en el programa Por fin. Jennifer formó parte de la misión Hipatia II, integrada por completo por mujeres. Tras las dos semanas de misión decidió escribir un libro, 'Misión Marte, diario de una exploración espacial'.

El hallazgo sobre la menstruación

Una de las cosas que descubrieron en esta misión es que no es necesario suprimir la menstruación por completo, de hecho, el flujo menstrual es un buen fertilizante para los cultivos. En el momento de la misión, en 2025 no había un estudio sobre esto, por lo que fue el momento de "dar un puñetazo sobre la mesa".

La investigación fue llevada a cabo con el Hospital Santo de Barcelona y con Astro Cup, un equipo de investigadores portugueses que están probando la copa menstrual en microgravedad.

La importancia del ahorro

Durante los 14 días que estuvieron en la base tuvieron que seguir una rutina muy estricta. "Todo tiene que estar medido, pautado, reportado", porque es un reflejo de lo que después va a pasar en la realidad, ha explicado. Por ejemplo, solo tenían acceso a internet en determinados momentos del día, para imitar al máximo la experiencia de los astronautas.

Al principio, Jennifer ha asegurado que estar prácticamente incomunicada era una de sus "mayores preocupaciones", pero que después lo agradeció, porque fue "una manera de eliminar todo el ruido digital". "Me daba mucho miedo, ¿cómo voy a estar sin saber lo que pasa? Pero luego eso nos permitió concentrarnos en las tareas que realmente eran importantes".

Sobre la importancia del ahorro, en este caso de agua, ha contado que solo disponían de 11 litros de agua al día por persona -en condiciones normales una persona gasta, de media, 120 litros-. "Tienes una cantimplora, las duchas se reducen al mínimo.... Tienes que tener en cuenta los recursos que tienes. La comida, el aire, el agua son oro", ha detallado.

¿Los astronautas se pueden llevar un bote de Nutella, como en Artemis II?

También es vital el ahorro económico, porque enviar un kilo del material que sea a Marte cuesta entre medio millón y un millón de euros. Si bien. García Carazo se ha mostrado esperanzada, porque "el coste se va a reducir" con los avances del paso del tiempo. Así las cosas, ha hecho un llamamiento a que se invierta más en investigación científica, porque "la sociedad gana".

En la misión Artemis II se ha hecho viral el vídeo de un bote de Nutella flotando dentro de la nave. Según Jennifer, lo habitual es llevar comida deshidratada, pero "siempre se permite llevar algo que te guste, hay determinados caprichos", como el caso de una agencia japonesa espacial que diseñó sushi específico para astronautas.