La científica de la NASA Ariadna Farrés pone fecha a la llegada a Marte en La Rosa de los Vientos: "Hasta 2040 lo veo difícil"

El éxito de la reciente misión Artemis II de la NASA, que consiguió ver por primera vez con ojo humano la cara oculta de la Luna, ha vuelto a poner el foco en el espacio exterior. Y dado que el hombre suele ser ambicioso, las miradas están puestas ya en la fecha de llegada a Marte. Pero antes de conseguirlo, hay que lograr otros objetivos primero, como pisar la Luna y establecer allí una base lunar que servirá de puerta de entrada para la posterior misión al planeta rojo.

De ello y muchas otras cuestiones hemos hablado en La Rosa de los Vientos con la científica y matemática de la NASA Ariadna Farrés, que ha participado recientemente en varias misiones muy ligadas a nuestro planeta objetivo: "Un viaje a Marte son seis o nueve meses y aún no lo podemos hacer como humanos".

Hypatia es la misión de la que hablamos y de la que Farrés ha formado parte de su primera y segunda edición. "La idea es entrenar desde la Tierra" bajo la premisa de una pregunta imprescindible: "¿Qué necesitamos para que se desarrolle una misión en Marte?".

Usando esta cuestión como punto de partida, las dos ediciones primeras de Hypatia contaron con "una base análoga muy similar a la que tendríamos" en el planeta rojo, donde se llevan a cabo "los distintos protocolos de comunicación o el tipo de investigación que se puede hacer".

Simular Marte en la Tierra

Como decíamos, Farrés fue parte de estas expediciones y su experiencia es incuestionable: "Experimentamos las condiciones extremas que nos encontraremos en Marte", pero también hay que tener en cuenta que "hay muchas cosas que aquí no somos capaces de simular, como el oxígeno, la máscara de oxígeno o el tipo de presión atmosférica".

En cualquier caso, este tipo de entrenamientos sirven para "simular lo mejor posible, reconocer buenas prácticas y mantener de forma segura que sea un entorno adecuado para los astronautas".

Condiciones extremas y aislamiento

Ahora bien, ¿cómo son estas misiones en la Tierra con la mirada puesta en Marte? Farrés nos cuenta que una de las consecuencias más complejas se da a nivel físico. "El hospital más cercano estaba a unas dos horas de la estación, por lo que estábamos muy aislados", recuerda.

"Estuvimos 12 soles, es decir, 12 días en Marte (...) La parte física más intensa era cada vez que salíamos al exterior porque simulamos el hecho de que estamos en Marte". En este punto del entrenamiento se deben colocar los trajes de astronautas y se cuelgan "unas mochilas que serían donde llevamos el oxígeno, nuestro módulo de vida, que es lo que nos mantiene vivos cuando salimos al exterior".

Estos equipajes tienen un peso de unos "15 kilos", a lo que hay que sumarles "el casco, que al final priva la visión y dificulta la respiración". Una vez que salen de la base, el tiempo que pasan en el exterior es "entre dos, tres o cuatro horas", que es "el máximo de tiempo que podemos estar en el exterior". Respecto a la pregunta de cuándo podrá el ser humano llegar a Marte, Farrés no especula: "Es muy difícil poner una fecha, pero hasta el 2040 lo veo difícil".