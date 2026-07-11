Apple demanda a OpenAI por un supuesto robo de secretos comerciales

Apple ha demandado a dos de sus exempleados y a OpenAI por, supuestamente, sustraer secretos comerciales relacionados con la tecnología empleada para iPhone con la finalidad de desarrollar sus propios dispositivos incorporando inteligencia artificial ChatGPT.

Así se dio a conocer el viernes después de que el gigante tecnológico presentara la querella legal en el Tribunal del Distrito para el Norte de California en la que acusa a la creadora de ChatGPT de apropiación indebida de secretos comerciales e incumplimiento de contrato. "A todos los niveles, desde los miembros de su personal técnico hasta su director de hardware, y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando secretos comerciales e información confidencial de Apple", sostiene dicho documento.

Supuesto robo de secretos comerciales

Los exempleados de Apple, Chang L. y Tang Y., que actualmente trabajan con OpenAI en el desarrollo de los dispositivos, también han sido incluidos en la demanda. Apple alega que los dos desempeñaron un papel fundamental en el robo de los secretos, después de realizar una investigación por violación de la confidencialidad. "Apple ha descubierto un patrón de sustracción de sus secretos comerciales por parte de empleados de OpenAI que anteriormente trabajaron en Apple".

Según recoge la agencia EFE, el primero trabajó durante ocho años en Apple como ingeniero eléctrico senior de sistemas. Y, según se desprende del gigante tecnológico, se retiró el pasado mes de enero sin cumplir con los protocolos de seguridad de la compañía.

OpenAI ha estado robando secretos comerciales e información confidencial de Apple

El ingeniero accedió a "docenas de archivos confidenciales de Apple relacionados con el hardware, incluida información extensa y detallada sobre productos no lanzados, presentaciones de ingeniería, especificaciones técnicas y datos de proyectos exclusivos", según indica la demanda.

Con respecto al otro exempleado, Apple alega que el extrabajador utilizó información confidencial de la empresa para instruir a empleados de Apple sobre cómo abandonar la compañía y ser parte de OpenAI.

Una nueva brecha

Esta nueva situación abre un frente en la relación de las dos compañías, puesto que en 2024 llegaron a un acuerdo para integrar ChatGPT en el sistema operativo de iPhone. En cualquier caso, las relaciones entre los dos gigantes se enfriaron después de que OpenAI comprara la empresa emergente IO Products, fundada por el exdiseñador de Apple Jony Ive.

Tras ello, Apple se ha aliado con Google para utilizar su modelo de IA Gemini en la actualización de su asistente virtual Siri, cuyo lanzamiento está previsto para este otoño.