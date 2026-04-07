Alsina, en Espejo Público, sobre la misión Artemis II: "Es un revival un poco empeorado de la misión Apollo 8"

Como cada semana, Más de uno y Espejo Público han conectado sus emisiones para analizar la actualidad política. Al inicio de la conversación, Carlos Alsina ha preguntado a Susanna Griso por su entrevista con Antonio Maíllo, en el contexto de la polémica generada tras las declaraciones de Pablo Iglesias, que ha cuestionado el acuerdo entre Podemos y Sumar en Andalucía. Para el presentador, Iglesias logra proyectar su postura como si fuera la oficial del partido, pese a que la dirección formal de la formación morada recae en Ione Belarra.

Caso Kitchen

Ambos periodistas han abordado también el inicio del juicio del denominado "caso mascarillas". "Yo creo que están los que tienen que estar", ha afirmado Alsina en referencia a los imputados. Asimismo, ha subrayado que, en esta fase, las declaraciones de los testigos son gratuitas, a diferencia de otras ocasiones en las que algunas intervenciones han sido remuneradas, como en el caso del hijo de José Luis Ábalos.

Alsina ha lamentado además que el Tribunal Supremo haya decidido no emitir en directo la señal del juicio, una posibilidad que, a su juicio, "sería muy interesante". Como ejemplo, ha recordado la retransmisión del juicio del procés en el propio Supremo o la cobertura del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, donde sí se permitió el acceso en directo.

En el plano político, el director de Más de uno ha criticado lo que considera una "doctrina" asentada por Pedro Sánchez: la de afirmar que se asumen responsabilidades políticas sin que ello conlleve consecuencias efectivas. "Reprocharle incoherencia a Sánchez a estas alturas es algo absurdo", ha ironizado, recordando que en su etapa en la oposición mantenía una exigencia distinta, especialmente hacia Mariano Rajoy.

Reprocharle incoherencia a Sánchez a estas alturas es algo absurdo

La cara no tan oculta de la Luna

La conversación ha derivado también hacia el ámbito científico y mediático, con una reflexión sobre el tratamiento informativo de las misiones espaciales actuales. Alsina ha señalado que existe un componente "hipnótico" similar al que despertó en su día el programa Apolo, aunque ha matizado que, en esencia, "todo lo demás ya se hizo hace 60 años". En esta línea, ha definido estas iniciativas como "un revival un poco empeorado de la misión Apolo 8".

El periodista ha considerado que los medios no están explicando con suficiente claridad qué avances diferencian las misiones actuales de las de hace seis décadas. "Esa parte nos está quedando un poco coja", ha señalado. Susanna Griso ha recogido el guante y se ha comprometido a plantear estas cuestiones al experto que entrevistará más tarde en Espejo Público.