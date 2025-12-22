El presentimiento de Ana, la lotera que ha vendido El Gordo en La Bañeza: "Traje una botella de cava porque tenía una corazonada"

Carlos Alsina ha conversado con Ana, regente de la administración número 1 de La Bañeza, que este año ha repartido de manera íntegra el número 79432, agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad. La gerente ha explicado cómo esta mañana ha decido coger de su casa una botella de cava debido a una corazonada.

Ana también ha contado que llevaba cerca de 20 años vendiendo este número de forma íntegra y que, como es habitual, había realizado intercambios de décimos con otras administraciones, entre ellas una de Villablino, y que también ha llegado a Manzaneda, un pequeño pueblo de la comarca de La Cabrera, y a un bar de Marbella. Además, una parte importante de los décimos fue a parar al club de fútbol de La Bañeza.

La administración número 1 de La Bañeza funciona desde 1980. Antes de Ana, el establecimiento estuvo regentado por Silvestra y, según ha destacado, es la primera vez que reparten el Gordo de Navidad. El primer premio está dotado con cuatro millones de euros a la serie, lo que supone 400.000 euros por décimo.

Una corazonada previa

Aunque Ana no tenía ningún décimo del número premiado, se ha mostrado igualmente emocionada: "Es como si me hubiera tocado". Ha contado también que esa misma mañana había llevado una botella de cava al local, guiada por una corazonada. Ha agradecido, además, a Onda Cero haber sido el primer medio en ponerse en contacto con ellos tras conocerse el premio.

El fútbol de La Bañeza premiado

Entre los agraciados se encuentra Carlos, compañero de Onda Cero en La Bañeza, que ha celebrado la noticia con entusiasmo. "Es algo que sueñas. Me ha tocado el Gordo y, encima, al equipo de fútbol", ha explicado a Alsina, añadiendo que incluso han tenido que suspender una entrevista prevista con el entrenador a las 13:00 horas.

Ricardo, representante del club de fútbol de La Bañeza, también ha expresado su alegría por el premio. "Para este pueblo, que ha sido castigado durante mucho tiempo por el olvido y por los incendios en la zona, imagina cómo le va a venir esto a toda la vecindad", ha señalado, destacando el impacto positivo que el Gordo tendrá en la localidad.