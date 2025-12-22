LOTERÍA DE NAVIDAD 2025

Cuánto tiempo tardan en pagar los décimos de la Lotería de Navidad en 2025

Desde el "cobro instantáneo" en ventanilla hasta las 48 horas de los grandes premios. Te explicamos los plazos exactos para ver el dinero reflejado en tu cuenta según lo que hayas ganado.

Madrid |

Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan el 70048 segundo premio de la Lotería de Navidad Eduardo Parra / Europa Press
Pongámonos en situación: el sorteo ya ha terminado y has comprobado tu décimo y, efectivamente, tiene premio. Pasada la celebración, la pregunta práctica es inevitable: ¿cuándo voy a tener el dinero disponible para gastarlo?

La respuesta depende de si tu premio es "de bolsillo" o de "los gordos". Aunque la mayoría de pagos se activan hoy mismo, día 22 de diciembre, los tiempos de espera varían.

Premios menores (hasta 2.000 €): Dinero inmediato

Si te ha tocado una pedrea (100 €), una terminación o incluso premios de hasta 2.000 euros, la espera es nula.

  • Cuándo: Hoy mismo, a partir de las 18:00 horas (cuando Loterías valida todos los números).
  • Tiempo de espera: Inmediato.
  • Cómo: Vas a cualquier administración de lotería y sales con el dinero en efectivo o con un Bizum en tu móvil al instante. No hay trámites bancarios ni esperas de días.

Premios Mayores (más de 2.000 €): Paciencia de 24 a 48 horas

Si tienes un Gordo, un segundo, un tercero, o incluso un cuarto o quinto premio (6.000 €), el proceso es distinto por la ley de prevención de blanqueo de capitales. No te darán el dinero en mano. Debes ir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) para que verifiquen el décimo y ordenen el pago.

  • ¿Cuándo está el dinero en mi cuenta? Al caer este 22 de diciembre en lunes, juega a tu favor. Si vas al banco mañana martes a primera hora, lo normal es que la transferencia se haga efectiva esa misma noche o al día siguiente.
  • Plazo habitual: Entre 24 y 48 horas hábiles.
  • ¿Por qué tarda? Porque es una transferencia bancaria estándar. El banco recibe tu décimo, verifica su autenticidad con Loterías y Apuestas del Estado y, una vez validado el "ok", te ingresa el dinero.

¿Y si lo compré online?

Si compraste el décimo en la web oficial o en una app autorizada, los tiempos cambian ligeramente:

Premios menores: Se ingresan automáticamente en tu saldo de usuario de la web esta misma noche. Puedes transferirlo a tu cuenta bancaria cuando quieras (tarda 1-2 días en llegar) o gastarlo en otros sorteos al momento.

Premios mayores: La web te pedirá verificar tu identidad (si no lo has hecho ya) y tu cuenta bancaria. Una vez verificado, ordenan la transferencia a tu banco, que tardará unos 3 días hábiles en aparecer reflejada.

Resumen: ¿Cuándo puedo empezar a gastar?

Pedreas y premios pequeños: Hoy mismo a partir de las 18:00.

El Gordo y premios grandes: Probablemente, verás el dinero en tu cuenta el miércoles 24 o jueves 25 de diciembre

