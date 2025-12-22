Cuánto tiempo tardan en pagar los décimos de la Lotería de Navidad en 2025

Pongámonos en situación: el sorteo ya ha terminado y has comprobado tu décimo y, efectivamente, tiene premio. Pasada la celebración, la pregunta práctica es inevitable: ¿cuándo voy a tener el dinero disponible para gastarlo?

La respuesta depende de si tu premio es "de bolsillo" o de "los gordos". Aunque la mayoría de pagos se activan hoy mismo, día 22 de diciembre, los tiempos de espera varían.

Premios menores (hasta 2.000 €): Dinero inmediato

Si te ha tocado una pedrea (100 €), una terminación o incluso premios de hasta 2.000 euros, la espera es nula.

Cuándo: Hoy mismo, a partir de las 18:00 horas (cuando Loterías valida todos los números).

Tiempo de espera: Inmediato.

Cómo: Vas a cualquier administración de lotería y sales con el dinero en efectivo o con un Bizum en tu móvil al instante. No hay trámites bancarios ni esperas de días.

Premios Mayores (más de 2.000 €): Paciencia de 24 a 48 horas

Si tienes un Gordo, un segundo, un tercero, o incluso un cuarto o quinto premio (6.000 €), el proceso es distinto por la ley de prevención de blanqueo de capitales. No te darán el dinero en mano. Debes ir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) para que verifiquen el décimo y ordenen el pago.

¿Cuándo está el dinero en mi cuenta? Al caer este 22 de diciembre en lunes, juega a tu favor. Si vas al banco mañana martes a primera hora, lo normal es que la transferencia se haga efectiva esa misma noche o al día siguiente.

Plazo habitual: Entre 24 y 48 horas hábiles.

¿Por qué tarda? Porque es una transferencia bancaria estándar. El banco recibe tu décimo, verifica su autenticidad con Loterías y Apuestas del Estado y, una vez validado el "ok", te ingresa el dinero.

¿Y si lo compré online?

Si compraste el décimo en la web oficial o en una app autorizada, los tiempos cambian ligeramente:

Premios menores: Se ingresan automáticamente en tu saldo de usuario de la web esta misma noche. Puedes transferirlo a tu cuenta bancaria cuando quieras (tarda 1-2 días en llegar) o gastarlo en otros sorteos al momento.

Premios mayores: La web te pedirá verificar tu identidad (si no lo has hecho ya) y tu cuenta bancaria. Una vez verificado, ordenan la transferencia a tu banco, que tardará unos 3 días hábiles en aparecer reflejada.

Resumen: ¿Cuándo puedo empezar a gastar?

Pedreas y premios pequeños: Hoy mismo a partir de las 18:00.

El Gordo y premios grandes: Probablemente, verás el dinero en tu cuenta el miércoles 24 o jueves 25 de diciembre