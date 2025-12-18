Cuántas tablas se utilizan en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Una de las tradiciones navideñas de la población española es estar pendientes del televisor o la radio el día del sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra anualmente cada 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, donde las niñas y niños de San Ildefonso cantan los números premiados. En este sorteo existen distintos protagonistas materiales: las bolas, los bombos, las liras, etc. Uno de ellos, son las tablas, materiales indispensables, antes y durante el sorteo. ¿Conoces cuál es su utilidad?

Las tablas del Sorteo de la Lotería de Navidad

Las tablas del sorteo de la lotería de Navidad son piezas de madera de forma rectangular, que han sido diseñadas a lo largo de los años específicamente para este sorteo. Cada tabla está compuesta por 10 alambres, en cada alambre se pueden introducir 20 bolas. Es decir, en cada tabla se pueden introducir un total de 200 bolas.

Número de tablas utilizadas

Todo el que haya visto alguna vez el Sorteo del 22 de diciembre se puede llegar a imaginar que se necesitan numerosas tablas para realizar el sorteo de la Lotería de Navidad. Aun así, hay que diferenciar entre las tablas que se necesitan antes del sorteo y las que se necesitan durante el sorteo.

Tablas con los 100.000 números de la Lotería de Navidad : Antes de empezar el Sorteo de la Lotería de Navidad, se colocan todas las bolas correspondientes a los 100.000 números participantes en diversas tablas, antes de introducirlas en el bombo grande. Es muy importante la colocación de la totalidad de los números, para corroborar que todos están incorporados en el sorteo. Para poder colocar los 100.000 números, se necesitan 500 tablas .

: Antes de empezar el Sorteo de la Lotería de Navidad, se colocan todas las bolas correspondientes a los 100.000 números participantes en diversas tablas, antes de introducirlas en el bombo grande. Es muy importante la colocación de la totalidad de los números, para corroborar que todos están incorporados en el sorteo. Para poder colocar los 100.000 números, . Tablas utilizadas durante el sorteo: Durante el sorteo de la lotería de Navidad, se utilizan 10 tablas, donde quedarán plasmados los 1.807 premios correspondientes a cada número extraído durante el sorteo. Por tanto, durante el sorteo de la Lotería de Navidad se necesitan en total 510 tablas.

Función de las tablas en el Sorteo de la Lotería

Las tablas tienen varias funciones muy importantes durante el sorteo de la Lotería de Navidad. Tienen que ver con la organización, el control y la verificación de los premios durante la celebración del sorteo.

Organización durante el sorteo

Durante el sorteo de la lotería de Navidad, se van extrayendo las bolas de los dos bombos. En el bombo grande se encuentran un total de 100.000 bolas, que corresponden a todos los números participantes en el sorteo. En el bombo pequeño, se introducen 1.807 bolas que corresponden a los premios. Es en cada tabla, donde se van colocando de manera ordenada los premios que van saliendo durante el sorteo.

Control y verificación

Al estar las bolas que van saliendo durante el sorteo, colocadas en las tablas de forma ordenada, se facilita el trabajo a los notarios y encargados del sorteo, ya que pueden llevar un registro más visual y ordenado. Además, los notarios pueden verificar que el premio coincide con lo que han cantado las niñas y niños de San Ildefonso.

Transparencia del sorteo

El sorteo de la lotería de Navidad se retransmite de manera íntegra a través de varios medios de comunicación del país y también cuenta con público en el Teatro Real. El orden y la visibilidad de las tablas permite que los asistentes al sorteo y los espectadores, desde sus casas, también puedan corroborar los premios que van saliendo en el sorteo.