Qué es la pedrea en la Lotería de Navidad 2025: cómo se reparte y el premio que ganas

Solo los más afortunados son agraciados con el gran premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, pero hay una forma sencilla de conseguir un pequeño premio que nos alegre las Navidades. Hablamos de la pedrea. En esta categoría, si tu décimo comparte las dos últimas cifras de un número ganador, recibirás un premio por terminación.

Te explicamos más sobre este premio menor de la Lotería de Navidad.

¿Qué es la pedrea?

La pedrea es uno de los premios menores que se otorgan en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en España. Consiste en una serie de premios de menor cuantía que se reparten entre los números que no han sido agraciados con los premios principales (El Gordo, Segundo Premio, Tercer Premio, etc.).

Sus principales características son:

Cantidad del premio : cada décimo premiado con la pedrea gana 100 euros, lo que equivale a 5 euros por cada euro jugado (considerando que un décimo cuesta 20 euros).

: cada décimo premiado con la pedrea gana 100 euros, lo que equivale a 5 euros por cada euro jugado (considerando que un décimo cuesta 20 euros). Forma de sorteo : durante el sorteo, los niños de San Ildefonso cantan los números de la pedrea junto con el premio asignado. Es una de las partes más largas del evento, ya que se sortean miles de premios.

: durante el sorteo, los niños de San Ildefonso cantan los números de la pedrea junto con el premio asignado. Es una de las partes más largas del evento, ya que se sortean miles de premios. Importancia : aunque no es un premio elevado, la pedrea es muy común y permite recuperar el dinero invertido en un décimo (20 euros).

: aunque no es un premio elevado, la pedrea es muy común y permite recuperar el dinero invertido en un décimo (20 euros). Exento de impuestos: al tratarse de un premio menor, es decir, inferior a 40.000 euros, no está sujeto a retenciones fiscales en España.

En resumen, la pedrea es una forma de repartir pequeños premios entre un mayor número de participantes, manteniendo el espíritu de celebración característico de este sorteo. ¡Es una de las emociones más esperadas mientras se escucha el canto de los números!

La pedrea en el segundo premio de la Lotería de Navidad

Como hemos explicado, este premio menor va vinculado a todos los premios mayores, siempre que tengas las dos últimas terminaciones de los números premiados podrás llevarte un pellizco. Por lo tanto, si tu décimo coincide en las dos últimas cifras con el Segundo Premio, recibirás 100 euros libres de impuestos.

La cantidad de los premios mayores

Te recordamos que los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad son: