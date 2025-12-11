Buscador Lotería de Navidad 2025: todos los premios y el dinero que reparten este año

La cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya ha comenzado. A medida que se acerca el 22 de diciembre, las colas en las administraciones crecen y la ilusión se dispara. Sin embargo, muchos españoles no buscan un número al azar; buscan ese número.

Una fecha de nacimiento, el día de una boda, un aniversario, o simplemente una cifra que se ha aparecido en sueños. La tradición de jugar a una terminación específica está muy arraigada, pero encontrarla recorriendo la ciudad puede ser una misión imposible. Afortunadamente, la tecnología nos permite "rastrear" la suerte.

¿Por qué buscamos números concretos?

La superstición y el valor sentimental son los motores de la Lotería de Navidad. Según las estadísticas, las terminaciones más buscadas suelen coincidir con los años en curso o fechas de eventos importantes ocurridos durante los últimos 12 meses.

Ya no es necesario llamar por teléfono, administración por administración preguntando "¿Tenéis el 12345?". Con el buscador, el proceso es inmediato, permitiéndote asegurar tu décimo antes de que se agote en los días previos al sorteo.

Los premios que perseguimos

El objetivo de esta búsqueda es, sin duda, que los Niños de San Ildefonso canten nuestra cifra junto al famoso "¡Cuatro milloooneeees de euroooos!". Recordamos el reparto de premios que nos espera este 22 de diciembre:

El Gordo (Primer Premio): 400.000 euros al décimo.

Segundo Premio: 125.000 euros al décimo.

Tercer Premio: 50.000 euros al décimo.

Cuartos Premios: 20.000 euros al décimo.

Quintos Premios: 6.000 euros al décimo.

El Buscador de Décimos: Tu herramienta para cazar la suerte

Para facilitar la tarea a todos aquellos que quieren un boleto específico, ponemos a tu disposición nuestro Buscador de Lotería de Navidad. Esta herramienta rastrea la disponibilidad de los números en las distintas administraciones para que puedas ir a tiro hecho.

¿Tienes ya tu número en mente? Compruébalo aquí mismo: