Los pasos clave para reconocer un décimo falso en la Lotería de Navidad

Con el sorteo de Navidad a la vuelta de la esquina, es fundamental saber distinguir entre un décimo auténtico y una posible falsificación. Basándonos en las recomendaciones oficiales, te explicamos las características de seguridad que debes verificar para proteger tu inversión y tu ilusión.

El código QR: el escáner de seguridad

Todos los décimos auténticos incluyen un código QR único que puedes escanear con la aplicación oficial de Loterías. Al hacerlo:

Verificarás inmediatamente la autenticidad del número.

Conocerás la administración de lotería donde se vendió.

Confirmarás todos los datos del décimo.

La impresión en relieve: compruébalo al tacto

Este es uno de los elementos más fáciles de revisar. Pasa la yema del dedo por el número del décimo para sentir:

Un relieve característico.

La textura debe ser consistente en toda la superficie.

Las fibras luminiscentes: la prueba ultravioleta

Los décimos de la Lotería llevan pequeñas fibras de colores incorporadas en el papel durante su fabricación. y bajo una luz ultravioleta (luz negra) podrás apreciarlas:

Aparecerán fibras de colores distribuidas aleatoriamente.

Estas fibras brillan intensamente con la luz UV.

Son extremadamente difíciles de replicar para los falsificadores.

Consejos esenciales para comprar con seguridad

Si detectas cualquier irregularidad o sospechas que has adquirido un décimo falso, puedes verificarlo en cualquier administración oficial de lotería. Recuerda que la mejor protección es la prevención. Tomarte unos minutos para comprobar estas características de seguridad, te asegurará poder disfrutar de la ilusión del sorteo con total tranquilidad. Puedes tener en cuenta estos consejos: