Por qué se llama "El Gordo" en la Lotería de Navidad: la curiosa historia de su origen

El Gordo de Navidad es uno de los premios más esperados y que para muchos, será empezar con muy buen pie unas Navidades inolvidables, pero ¿te has preguntado de dónde viene su nombre? A pesar de que muchos creen que el nombre del primer premio se debe al abultado importe con el que se hace el décimo ganador, la realidad es que el premio Gordo debe su nombre a un simpático personaje publicitario.

El origen de la Lotería de Navidad y del nombre El Gordo

La Lotería fue introducida en España por el marqués de Esquilache, copiando la lotería napolitana, muy popular en la época. El ministro de Hacienda de Carlos III estableció en 1763 la Lotería Real con el objetivo de recaudar fondos para hospitales, hospicios, obras pías y públicas. Aunque no fue hasta 1811 que se aprobó la creación de una Lotería Nacional de España y que pronto se conocería como Lotería Moderna, en contraposición a la Lotería Primitiva instituida en 1763.

En el año 1811, en plena guerra de la Independencia contra Francia, las Cortes de Cádiz necesitaban recaudar dinero para luchar contra el ejército de Napoleón e inauguraron una lotería que, si bien en un principio estaba limitada a Cádiz y San Fernando, se fue extendiendo a toda España según se iban retirando las tropas napoleónicas. Así, el 18 de diciembre de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería de Navidad, recayendo el premio en el número 03604.

El sobrenombre de El Gordo para el primer premio de la Lotería de Navidad, se debe a un personaje creado en el siglo XVIII para publicitar la lotería. El extraño personaje, conocido como El fanático de la lotería o El enano afortunado, aparecía en numerosas estampas e ilustraciones, caracterizado como un señor bajo y entrado en carnes, cuyo traje estaba compuesto por las bolas utilizadas en el sorteo.

El curioso personaje, muy popular en la época, fue creado para popularizar el sorteo y animar a la gente a comprar boletos de lotería. Las estampas del enano empezaron a circular rápidamente por el país acompañado de ingeniosas frases como De alegría y de dinero, este Enano afortunado, si lo estudias con esmero te enseñará alborozado de la fortuna el sendero. El peculiar enano pasó a la posteridad cuando la gente empezó a referirse a él como El Gordo, denominación que ha llegado hasta nuestros días para referirnos al primer premio del sorteo navideño.

Los números de la suerte de El Gordo

Aunque la lotería siempre es azar, curiosamente hay hasta 15 terminaciones de dos dígitos que según los datos históricos del sorteo nunca han salido como número ganador del Gordo. Esas terminaciones son: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Además, el número 0 y el 8 han tenido presencia estos últimos cinco años en los números premiados:

2020: 72897

2021: 86148

2022: 05490

2023: 88008

2024: 72480

Por contra, el número uno se posiciona como la terminación menos premiada, acompañado por el dos y el nueve, que tampoco han tenido mucha suerte en este sorteo.