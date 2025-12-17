Así puedes parte del Gordo de la Lotería de Navidad sin acertar todos los números

Cada 22 de diciembre gran parte de la población del país está atenta a descubrir si puede llevarse algún premio de la Lotería de Navidad. Y no es para menos, ya que la Lotería de Navidad es uno de los premios más importantes de nuestro país.

Este 2025 repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. Aunque el premio más esperado es el Gordo de Navidad, primer premio del sorteo y con el que se ganan 400.000 euros por décimo.

Eso sí, también es relevante tener en cuenta que no hace falta tener todos los números del Gordo para que te pueda tocar un pellizco de este primer premio. Por tanto, es recomendable comprobar bien los números de la lotería, aunque creas que no te han tocado, puesto que el sistema de premios tiene categorías donde puede tocarte una cantidad de dinero, aunque no coincidan todos los números del gran premio.

A continuación te indicamos las principales formas con las que puedes conseguir un pellizco del primer premio.

Premios por aproximación

Si tu número no es el agraciado con el primer premio de Navidad, pero es el número anterior o posterior al Gordo, el premio por serie es de 20.000 euros. Eso es: 2.000 euros al décimo.

Este mismo sistema ocurre con el segundo y el tercer premio, pero con cantidad monetaria inferior.

Premios a la centena

Cuando tu número tiene en común las tres primeras cifras con el Gordo de Navidad, también tienes derecho a recibir premio, aunque este sea menor al primer premio. El premio a la centena es de 1.000 euros por serie, es decir, de 100 euros por décimo.

También existe el premio a la centena con el segundo, tercer y cuarto premio, donde recibes 100 euros por décimo.

Premio de terminación

Es el premio a las dos últimas cifras del Gordo de Navidad. Si tu décimo termina con las mismas dos cifras que el primer premio de la Lotería de Navidad, recibes 100 euros por décimo, aunque el resto del número no coincida.

Este premio acostumbra a ayudar a los participantes a recuperar parte de lo que han jugado en el sorteo de Navidad.

Reintegro

Acostumbra a ser el premio más común. Para conseguirlo ha de coincidir la última cifra de tu número con el del Gordo de Navidad. En este premio se devuelve el importe íntegro del décimo, es decir, 20 euros.

Es el premio más probable de obtener y con el que recuperas íntegramente lo que has gastado en el décimo, es decir, no pierdes dinero con el número jugado.

Hay que destacar que las personas que reciben el premio por terminación, también pueden adquirir el reintegro por el mismo décimo. Por tanto, en total pueden recibir 120 euros por décimo.

Décimos compartidos y participaciones

Una forma bastante habitual de poder ganar un pellizco del gordo de Navidad es compartir décimos o comprar una participación en asociaciones, clubs y empresas.

En estos casos, aunque el premio que toque sea pequeño se reparte entre todos los participantes y, por tanto, favorece a que más personas se lleven parte del premio. Por ejemplo, si no compras el décimo completo, pero sí una participación, que puede ser de un 10 o 20% del décimo, recibes el porcentaje proporcional al premio que recibe el número.

De esta manera, aunque el Gordo de Navidad es el premio que está esperando gran parte de la población, existen varias maneras de ganar un premio sin tener todas las cifras del primer premio. Puedes consultar si tu número es el ganador de alguno de estos premios a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

