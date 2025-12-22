Desde cuándo se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad 2025

Este lunes se ha celebrado el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Pongámonos en la tesitura de que ya se conocen los números y tú tienes un décimo premiado en la mano. La euforia inicial deja paso a la pregunta práctica más importante del día: ¿cuándo puedo ir a cobrarlo?

La respuesta corta es: hoy mismo.

A diferencia de otros sorteos antiguos donde había que esperar al día siguiente, la Lotería de Navidad permite el cobro de premios la misma tarde del sorteo, aunque con ciertos matices dependiendo de cuánto dinero hayas ganado.

Hora clave: A partir de las 18:00 de esta tarde

Oficialmente, puedes solicitar el cobro de tus premios a partir de las 18:00 horas de hoy, 22 de diciembre.

Este margen de tiempo desde que finaliza el sorteo (mediodía) hasta la tarde es necesario para que Loterías y Apuestas del Estado realice la verificación oficial de todos los números y cargue los datos en el sistema informático de los puntos de venta y bancos.

¿Dónde cobrar? La regla de los 2.000 euros

No todos los premios se cobran en el mismo sitio. Antes de salir de casa, mira bien la cifra de tu premio:

Premios inferiores a 2.000 € (Pedreas, terminaciones, reintegros)

Dónde: En cualquier administración de lotería.

Cómo: Puedes pedir el dinero en efectivo o, si lo prefieres, solicitar el cobro a través de Bizum, una opción rápida y segura que ya está implantada en la mayoría de puntos de venta.

Premios superiores a 2.000 € (El Gordo, segundos, terceros...)

Dónde: Debes acudir a una entidad financiera autorizada. Para este sorteo de 2025, los bancos colaboradores habituales (como BBVA y CaixaBank) son los encargados de gestionar estos pagos.

Cómo: No te darán el dinero en efectivo al momento por seguridad. El pago se realiza mediante cheque o transferencia bancaria a tu cuenta.

Importante: No es necesario que seas cliente de ese banco para cobrar el premio, y la entidad no puede cobrarte comisiones por realizar esta gestión ni obligarte a abrir una cuenta con ellos.

Fecha límite: Cuidado con despistarse

Aunque hoy tengas prisa por cobrar, recuerda que el plazo no es eterno. Tienes tres meses exactos para reclamar tu dinero.

El último día para cobrar los premios de esta Lotería de Navidad es el 22 de marzo de 2026. Si te pasas de esa fecha, el dinero se lo quedará Hacienda (el Tesoro Público) y perderás el derecho a reclamarlo, por mucho que tengas el décimo físico.

Antes de ir, verifica por última vez

Para evitar viajes en balde a la administración o al banco, asegúrate de que tu cifra es la correcta y verifica la cantidad exacta que te corresponde con nuestro comprobador oficial actualizado al minuto.