Trabajadores de ADIF y RENFE en La Rioja guardan 5 minutos de silencio en señal de unidad tras el accidente de Urda

Trabajadores de ADIF y RENFE de toda España eran llamados a guardar 5 minutos de silencio en sus puestos de trabajo, en una convocatoria realizada por el comité general de empresa como muestra de acompañamiento a quienes sufren las consecuencias del pavoroso accidente acaecido ayer en Toledo y como muestra de unidad en estos fatídicos momentos.

Recordamos que precisamente este jueves era ya una jornada señalada para los maquinistas de ADIF, en la que estaban convocados a huelga para reclamar mejoras en la seguridad y el cumplimiento de compromisos adquiridos con el colectivo.

Valentín Álvarez, miembro del comité de empresa y del grupo de Señales de Logroño:

COMUNICADO SOBRE EL ACCIDENTE FERROVIARIO EN URDA.

Desde el comité de empresa de ADIF y RENFE de La Rioja, queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a todos los familiares de los fallecidos del dia de ayer entre los Yébenes y Urda. Así como hacer llegar todo nuestro ánimo y apoyo a los numerosos heridos y afectados.

Lamentamos profundamente este grave accidente ferroviario que, desgraciadamente de nuevo, tanto dolor ha traído a nuestra sociedad.

Deseamos de corazón el consuelo para las familias. Así como deseamos que cuanto antes se pueda explicar este sinsentido por el bien de nuestro sector, así como para la tranquilidad de toda la sociedad.

La seguridad de las personas trabajadoras y, por supuesto, de la ciudadanía debe ser siempre una prioridad absoluta en el transporte ferroviario. Desde este comité estaremos vigilantes y colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades para que se puedan esclarecer los hechos y se refuercen las condiciones de seguridad.

De nuevo, manifestar nuestra solidaridad y respeto a las familias de todas las víctimas y hoy queremos expresarlo guardando estos cinco minutos de silencio.

MUCHAS GRACIAS.