Ione Hernández, descendiente de Anguiano, opta a la Espiga de Oro en la Seminci por "Hermanas"

Ione Hernández presenta "Hermanas" en la Seminci, donde aspira a llevarse la Espiga de Oro. La directora, que pasó por el Festival Internacional de Toronto, ha presentado su ópera prima en la 71.ª edición del festival de Valladolid, con esta película que llegará a los cines el próximo 27 de noviembre.

Criada en San Sebastián y afincada en Madrid, estudió Comunicación en Burdeos, trabajó en Washington y vivió en Los Ángeles y Cuba. Periodista de formación, ha desarrollado también una carrera internacional con sus cortometrajes y ahora da el salto al largometraje con "Hermanas", una película escrita y dirigida por ella.

El filme, que se ha podido ver en Valladolid tras su paso por Toronto, aborda las consecuencias de un caso de abuso sexual dentro de una familia y los silencios y enfrentamientos que provoca. Para contar esta historia, Hernández ha contado con dos actrices de reconocido recorrido en el cine español, Emma Suárez y Elena Anaya.