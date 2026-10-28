Logroño llora la muerte de Tomás Santos, alcalde de la capital entre 2007 y 2011

Logroño y la política riojana lloran la muerte de Tomás Santos, alcalde de la capital entre 2007 y 2011. Tomás Santos ha fallecido consecuencia de las secuelas de una caída que sufrió hace unos días y del parkinson que padecía desde 2014.

Perito de profesión, Tomás Santos, logroñés de 75 años, desarrolló la gran mayoría de su vida laboral como empleado del Banco Popular, donde lideró desde sus inicios la defensa de los derechos laborales.

Se afilió al sindicato UGT el 1 de diciembre de 1978; una afiliación que mantuvo hasta el final de sus días. De hecho, el pasado 15 de mayo, UGT de La Rioja le concedió su Insignia de Oro en reconocimiento a su contribución y compromiso sindical.

Tomás Santos se convirtió en alcalde de Logroño en 2007 y fue el máximo regidor logroñés hasta 2011. Entre los principales logros de su legislatura destacan el impulso que dio al soterramiento del ferrocarril en Logroño; la recuperación del casco antiguo; y la integración del río Ebro. Y es que, las máximas de Tomás Santos pasaban por hacer de Logroño una ciudad más humana, accesible y cohesionada socialmente.

El 20 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Logroño concedió a Tomás Santos la Medalla de Oro de la Ciudad, junto a los exalcaldes Julio Revuelta (fallecido el 1 de julio), Cuca Gamarra y Pablo Hermoso de Mendoza.

Al igual que el exalcalde de Logroño Julio Revuelta, que falleció el 1 de julio de este mismo año, Tomás Santos deja un poco huérfanos a los compañeros y oyentes de Onda Cero La Rioja porque fue contertulio de esta casa, en concreto en el programa de Deportes de Julio Carpintero. Como gran experto en el Logroñés, participó en las tertulias futbolísticas de Onda Cero desde 1992 y hasta 1998.

La familia recibe en la sala nº 8 del Tanatorio Mémora Pastrana de Logroño , hoy, miércoles, de 11.00 a 13.30 y de 16.30 a 18.00 horas .

Funeral y misa: miércoles, a las 19:00 horas de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago El Real .

Descanse en Paz, Tomás Santos, acalde de Logroño de 2007 a 2011.