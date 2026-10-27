Enfermeras del SERIS se concentrarán mañana frente al San Pedro para denunciar falta de coordinación

Enfermeras del SERIS se concentrarán mañana, a las 11:30 horas, en la puerta principal del Hospital San Pedro para denunciar la falta de previsión y coordinación del SERIS en la coincidencia de los procesos de concurso de traslados, Oferta Pública de Empleo e incorporaciones de personal de Enfermería.

La concentración está organizada por los trabajadores afectados, para conseguir una planificación coordinada; exigir información anticipada sobre destinos, incorporaciones y ceses; defender los derechos laborales de las enfermeras interinas y fijas; reclamar la creación o ampliación de bolsas específicas de Enfermería, o conseguir una reunión formal con la gerencia del SERIS y la consejería.

El portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, dice que se cumple la legislación, y que ésta es la que genera situaciones poco deseables. Apuntaba, además, que lo que sí puede hacer, y está haciendo, el Ejecutivo regional es reforzar los efectivos dentro de sus competencias.

Por su parte, los sindicatos UGT, SATSE, STAR, CCOO, CSIF y USAE, de la Junta de Personal del SERIS, y tras una reunión esta mañana, solicitan depurar responsabilidades, y el cese de las direcciones de enfermería, ante la falta de respeto demostrado a los trabajadores del Servicio Riojano de Salud porque lo ocurrido ha alterado el buen funcionamiento de los servicios y ha provocado un importante perjuicio personal y profesional a las personas afectadas.