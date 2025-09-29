Satisfacción, decepción y caos: los grupos municipales de Logroño valoran las fiestas de San Mateo

Este lunes ha sido día de balance de las fiestas de San Mateo en el Ayuntamiento de Logroño: por parte de la propia corporación, que reitera su satisfacción, pero también de los grupos de la oposición, que hablan de decepción y caos.

En la convocatoria del consistorio, los medios esperában la intervención de Miguel Sainz, como máximo responsable de festejos, pero finalmente, por enfermedad, ha sido Laura Lázaro, concejala de Festejos, la encargada de hacer la valoración del equipo de gobierno.

Lázaro subrayaba la buena participación en cada hito festivo y la seguridad en las calles. Destacaba los datos más significativos de los 300 actos celebrados.

La concejala era preguntada por los pitidos recibidos durante la celebración de la Quema de la Cuba; reiteraba las disculpas por el cobro de los hinchables; y señalaba que el equipo de gobierno se centra ahora en valorar los datos que dejan estos san mateos, de cara a mejorar en 2026.

Desde el Grupo Municipal Socialista hablan de unas fiestas decepcionantes; critican que era fácil arreglar los datos e impresiones de San Mateo 2024 y que el equipo de Conrado Escobar ha batido récords negativos aún contando con mayoría absoluta y con los mayores presupuestos de la historia.

Luis Alonso y Kilian Cruz señalan que el Ayuntamiento ha estado realizando ampliaciones de crédito hasta el último día en unas fiestas que concluían con una sonora pitada a la organización.

Entre sus valoraciones: la mala gestión del Espacio Peñas, la disparidad en la inversión en conciertos, o la ausencia del tragantúa en un programa, que se ha estado entregando hasta el pasado viernes, en los buzones logroñeses.

Los socialistas vuelven a pedir el relevo de Miguel Sainz como máximo responsable de las fiestas, que finalmente han salido adelante, según Alonso y Cruz, por la implicación de casas regionales, peñas y colectivos.

Rubén Antoñanzas, desde el Partido Riojano, denuncia una gestión nefasta y planificación inexistente.

El portavoz regionalista tiende la mano a Escobar, y su equipo, y propone dar un giro de 180 grados en el programa con más actos que evoquen el folclore y la tradición como escuela de danza en la calle o cuentacuentos relacionados con nuestra historia.

En el desarrollo de este caos, del que hablaba Atoñanzas, ponía ejemplos de actos tradicionales que se han contratado tarde, el recorte en el espectáculo de fuegos, o la desorganización en las carrozas.

Finalmente, la secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano considera que han sido las peores fiestas en décadas, con un equipo de Gobierno incapaz de confeccionar un programa acorde a la demanda de los logroñeses.

Lamenta la falta de actos culturales, y dice que los actos programados por el Ayuntamiento han estado vacíos de esencia, sin novedades ni reivindicación de identidad de Logroño o La Rioja. Denuncian el olvido de los barrios, un pisado de la uva elitista o que el Ayuntamiento no ofrece alternativa al alcohol para los jóvenes, entre otras cuestiones.