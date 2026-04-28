Felicitamos a la Asociación de Casas Rurales de La Rioja en su 30 aniversario

La Asociación de Casas Rurales de La Rioja cumple su 30 aniversario, y en estas tres décadas de trabajo ha conseguido consolidar y organizar al sector, que ha experimentado un importante crecimiento que le lleva a alcanzar una situación halagüeña de cara al futuro.

ASCARIOJA cuenta con 80 asociados, y 6 recientes incorporaciones. Su presidente, Joaquín Sanz, nos cuenta que, si bien el número global no ha aumentado de modo significativo, sí que se suman iniciativas que mantienen la pujanza.

Apuntaba Sanz que, al principio, las casas rurales eran un complemento de las rentas, pero con el paso del tiempo se han consolidado como una opción clara de generación de actividad económica y de mantener población en el medio rural.