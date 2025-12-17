Un paciente agrede a dieciséis trabajadores en el servicio de urgencias del Hospital San Pedro

A las 12:00 horas del mediodía se desataba el caos en el servicio de urgencias del hospital San Pedro por la agresión de un paciente a varias personas.

Según informa la consejería de Salud, este varón estaba recibiendo atención en un box cuando ha agredido física y verbalmente a una docena de profesionales sanitarios, a dos miembros de la seguridad del centro hospitalario y a dos agentes de la Policía Nacional; según la consejería, las agresiones físicas han sido de carácter muy leve.

En un comunicado, salud indica que al margen de cualquier procedimiento que los afectados quieran iniciar de manera particular, los responsables del SERIS castigarán este episodio violento en el que se han visto involucrados 1 médico, 5 enfermeras, 3 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y 3 celadores.

Así, se impondrá una multa en virtud de lo recogido en la reformada Ley de Salud de La Rioja en aras de fortalecer la protección de los profesionales sanitarios ante agresiones.

Recuerdan desde la consejería que el Parlamento de La Rioja aprobó el pasado mes de julio una ley que, entre otras cuestiones, endurece el régimen sancionador administrativo de Salud de La Rioja, para proteger a sanitarios, pacientes y familiares frente a este tipo de agresores.

Hablábamos sobre esta situación con Fernando Vega, Secretario de organización de la federación de servicios de UGT.

Ante este hecho la Policía Nacional informa de que se están instruyendo diligencias, que serán remitidas a la autoridad judicial para que se establezca la responsabilidad penal que le corresponda al presunto autor.