La nueva estación de autobuses de Calahorra empieza a funcionar

Calahorra ha estrenado hoy su nueva estación intermodal de autobuses. Una infraestructura que aporta más servicios y comodidad a los usuarios, y desde la que se prevé realizar unos 16 mil servicios el año que viene, para unos 149 mil pasajeros y casi un centenar de destinos.

Unas instalaciones modernas, que han recibido los beneplácitos de los primeros usuarios, y que irán viendo cómo se habilitan todos los servicios de modo paulatino. La empresa riojana Autobuses Jiménez, del grupo Jiménez Movilidad, es la encargada de gestionar las instalaciones.

Mónica Arceiz, alcaldesa de la localidad, destacaba que es el fruto de la colaboración entre las administraciones central, regional y local, pero que es necesario que esto se vea impulsado por más conexiones ferroviarias.

Por otro lado, hoy ha entrado en vigor en Calahorra la nueva Ordenanza reguladora de Vehículos de Movilidad Personal, los patinetes eléctricos, que quedó aprobada en pleno a finales de octubre. El objetivo es mejorar la seguridad vial y la convivencia entre peatones y estos vehículos en la ciudad, como parece que se hace cada vez más necesario en todas las ciudades. De hecho una mujer de 56 años tuvo que ser trasladada ayer al San Pedro tras ser atropellada por un patinete en la Gran Vía logroñesa. La alcaldesa nos aportaba más detalles sobre la nueva ordenanza.