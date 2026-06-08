Logroño inicia campaña de control de patinetes con multas de 80 a 800 euros

Desde hoy la Policía Local de Logroño pone en marcha una nueva campaña para controlar la documentación de los patinetes eléctricos con sanciones de 80 a 800 euros.

Durante las tres próximas semanas los agentes municipales controlarán la documentación exigible a este tipo de vehículos, relativa al seguro de responsabilidad civil que se exige desde este año.

Héctor Ruiz, comisario jefe, y el concejal de interior, Francisco Iglesias, apuntaban que esta campaña se suma a las que se desarrollaron anteriormente.

La falta de seguro obligatorio puede acarrear sanciones de 200 a 800 euros; si no están adscritos al Registro Nacional de Vehículos, la sanción supondrá 100 euros; y si carecen de etiqueta identificativa denominada placa matrícula, necesaria para circular en la vía pública la multa ascenderá a 80 euros.

En caso de reincidencia de infracciones se procederá a la inmovilización y retirada del vehículo a los depósitos municipales.