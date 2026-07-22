Anguiano vibra con sus danzadores y Nájera inaugura sus Crónicas

Onda Cero La Rioja ha recorrido dos de las grandes citas culturales y festivas del verano riojano

La primera en Anguiano, Junto a nuestra compañera Cecilia Romero y natural de la localidad, vivimos desde dentro las vísperas de las fiestas de la Magdalena para conocer el ambiente, hablar con vecinos y visitantes. Muchos de ellos confesaban quedarse impresionados por el espectacular descenso de los danzadores por la cuesta sobre sus tradicionales zancos, una imagen única que cada año congrega a multitud de personas. La belleza del entorno y el cariño con el que todo el pueblo vive una tradición que ha pasado de generación en generación. Hoy, en el día grande de las fiestas, Cecilia nos ha contado en directo cómo ha arrancado una jornada muy esperada por todo el municipio.

Pero la jornada continuó en Nájera a la diez y media de la noche, donde el protagonismo fue para las Crónicas Najerenses, una de las representaciones históricas al aire libre más importantes. Desde 1969, cerca de 200 vecinos se convierten en actores y recrean cada verano algunos de los episodios más relevantes de la historia medieval de la ciudad en un espectáculo declarado Fiesta de Interés Turístico de La Rioja y desde 2019 dirigida por la actriz y directora riojana Mabel del Pozo que le ha dado un aire diferente a la Crónica sin perder su esencia.

Hablamos con el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que destacó el valor cultural y patrimonial de una representación que cada año reúne a miles de espectadores. Además, recogimos las impresiones del público, que coincidía en señalar la espectacular puesta en escena y el compromiso de todo un pueblo por mantener viva su historia.

Dos municipios, dos tradiciones y un mismo objetivo: conservar el patrimonio cultural riojano gracias al esfuerzo y la implicación de cientos de vecinos que, año tras año, convierten Anguiano y Nájera en escenarios únicos para disfrutar de la historia, la cultura y las raíces de La Rioja.