Policía Nacional

Hurtos en San Mateo: qué hacer si te roban el móvil y cómo intentar recuperarlo

La Policía Nacional recomienda conocer el IMEI de nuestro dispositivo para completar la denuncia

Diana Victoriano

Logroño |

En San Mateo 2023 se denunciaron 100 robos de móviles según la Junta de Seguridad de Logroño
En San Mateo 2023 se denunciaron 100 robos de móviles según la Junta de Seguridad de Logroño | Europa Press

Más de 350 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad de logroñeses y visitantes durante los días de San Mateo y, desde la Jefatura Superior, comparten algunos consejos básicos para prevenir la comisión de determinados delitos y disfrutar de las fiestas con normalidad:

- evitar dejar bebidas fuera de la vista o rechazar vasos de desconocidos, con el fin de evitar riesgos ante sumisión química.

- identificar a los menores con el número de teléfono de sus responsables en zonas visibles.

- y vigilar nuestras pertenencias, especialmente en grandes concentraciones, para evitar hurtos al descuido.

Especialmente el día del cohete se registran numerosos robos de móviles; Laura Olaso, desde la Policía Nacional, detalla cómo proceder si somos víctimas:

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