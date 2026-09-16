Hurtos en San Mateo: qué hacer si te roban el móvil y cómo intentar recuperarlo

Más de 350 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad de logroñeses y visitantes durante los días de San Mateo y, desde la Jefatura Superior, comparten algunos consejos básicos para prevenir la comisión de determinados delitos y disfrutar de las fiestas con normalidad:

- evitar dejar bebidas fuera de la vista o rechazar vasos de desconocidos, con el fin de evitar riesgos ante sumisión química.

- identificar a los menores con el número de teléfono de sus responsables en zonas visibles.

- y vigilar nuestras pertenencias, especialmente en grandes concentraciones, para evitar hurtos al descuido.

Especialmente el día del cohete se registran numerosos robos de móviles; Laura Olaso, desde la Policía Nacional, detalla cómo proceder si somos víctimas: