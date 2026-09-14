Arranca la campaña de vacunación contra la gripe, la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial en La Rioja

Hoy se ha presentado la nueva campaña de vacunación frente a la gripe, la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial; cuenta con una inversión superior a los 6 millones de euros y comenzará esta misma semana en las residencias, con la vacunación frente al virus respiratorio sincitial. La semana del 21 de septiembre comenzará también en estos centros la vacunación frente a la gripe y la COVID-19.

A partir del 28 de septiembre la campaña llegará a los colegios: los escolares recibirán la vacuna intranasal frente a la gripe. Ese mismo día comenzará también la inmunización frente al virus respiratorio sincitial de los bebés menores de seis meses. Y ya desde octubre se irán incorporando de forma progresiva el resto de grupos, según las indicaciones de cada vacuna.

En el caso de la COVID-19, las recomendaciones se centran especialmente en las personas mayores, las embarazadas y quienes viven en centros institucionalizados o tienen determinadas condiciones de riesgo. Además, la directora general de Salud Pública, Eva Martínez, ha anunciado que este año volverá a ofrecerse la posibilidad de vacunarse sin cita previa.

La consejera de Salud, María Martín, destaca tres objetivos de la campaña: proteger antes a los colectivos más vulnerables, acercar la vacunación a la población y mejorar la coordinación sanitaria. El presupuesto ha aumentado un 75,7 % desde 2022, hasta alcanzar los 6,23 millones de euros en 2026, lo que ha permitido ampliar la estrategia.