Hablamos con Tráfico sobre el accidente que se cobró la vida de dos jóvenes de Logroño y Cintruénigo

Dejamos atrás un fin de semana trágico en las carreteras porque en la mañana de ayer dos jóvenes de 22 años fallecían en la Nacional 124 a la altura de Berantevilla, en Álava, a escasos kilómetros del límite con La Rioja.

Los dos fallecidos, de Logroño y Cintruénigo perdían la vida, al colisionar con otro vehículo cuyo ocupante fue trasladado con pronóstico grave al hospital de Txagorrichu, en Vitoria.

El suceso tenía lugar pasadas las 7 de la mañana y provocó el cierre de la vía en ambos sentidos durante 3 horas. La Ertzaintza investiga ahora qué circunstancias pudieron provocar este accidente.

Este terrible accidente llega a escasos días de la mayor operación salida prevista en todo el año por parte de la Dirección General del Tráfico. Este viernes, 15 de agosto, suma la festividad de la Asunción de la Virgen, el inicio de la segunda quincena de agosto y múltiples fiestas en distintos pntos de la región y las comunidades limítrofes, lo que hace que la DGT prevea 90.000 desplazamientos como nos explicaba la Jefa Provincial de tráfico, Beatriz Zúñiga.

Zúñiga compartía con Onda Cero esas horas punta previstas para este puente nacional y pedía máxima concentración al volante, especialmente, evitando el uso del móvil e independientemente del trayecto que vayamos a recorrer.