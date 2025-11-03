Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Inés Aguado Hernáiz

Inés Aguado Hernáiz es mujer joven y riojana, nació en Logroño en 1983, es gerente del Grupo Gerontorioja, una empresa que nació en julio de 2009 como respuesta a la necesidad de gestionar de manera específica y profesional los servicios dirigidos a personas mayores dependientes. Su trayectoria encarna los valores del esfuerzo, la empatía y la excelencia. Su trabajo demuestra que la gestión empresarial puede ir de la mano del compromiso social, y que el liderazgo femenino puede transformar realidades con sensibilidad, firmeza y visión de futuro.