vii premio mujer la rioja

Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Inés Aguado Hernáiz

Al frente de una empresa nacida en 2009, Gerontorioja, ha convertido el cuidado y la gestión en motores de progreso y humanidad

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Inés Aguado Hernáiz es mujer joven y riojana, nació en Logroño en 1983, es gerente del Grupo Gerontorioja, una empresa que nació en julio de 2009 como respuesta a la necesidad de gestionar de manera específica y profesional los servicios dirigidos a personas mayores dependientes. Su trayectoria encarna los valores del esfuerzo, la empatía y la excelencia. Su trabajo demuestra que la gestión empresarial puede ir de la mano del compromiso social, y que el liderazgo femenino puede transformar realidades con sensibilidad, firmeza y visión de futuro.

