La II Operación Verano de la DGT prevé 89.000 desplazamientos en La Rioja

La Dirección General de Tráfico pone en marcha a las 15:00 horas de la tarde el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con la previsión de 89.000 desplazamientos de largo recorrido en La Rioja.

Tráfico desplegará todos los medios de control y vigilancia porque, en pocas horas, se concentra un volumen de desplazamientos muy grande, al juntarse el cambio vacacional, fiestas patronales o los desplazamientos a segundas residencias y pueblos.

Según la jefa provincial de tráfico, Beatriz Zuñiga, las horas de mayor intensidad de tráfico prevista de 16:00 horas de esta tarde a 21:00 horas de la noche, mañana por la mañana y la tarde del domingo.

Se apela a la responsabilidad de los usuarios de la vía para que revisen los vehículos, planifiquen los desplazamientos con antelación, extremen el cumplimiento de las normas de circulación, tengan información del estado del tráfico y estén en las mejores condiciones.

La semana que viene se llevará a cabo una campaña de control de la velocidad, que es una de las infracciones más comunes, entre otras.