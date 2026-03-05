El Hospital Universitario San Pedro sumará 7 consultas y 10 boxes al servicio de Urgencias

Hoy se ha presentado la ampliación de Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro; un proyecto que cuenta con una inversión de 3.1 millones de euros, conlleva la remodelación de las instalaciones actuales y la construcción de un nuevo edificio y está previsto que está operativo al 100% en el primer semestre de 2027.

Esta ampliación dará lugar a 7 nuevas consultas, 10 boxes (que se suman a los 36 actuales) y la instalación del área administrativa en el nuevo edificio.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, destacaba que esta reforma dará lugar a un servicio más confortable y humano.

Los arquitectos encargados de este proyecto explicaban que el nuevo edificio, ubicado en el espacio que ahora ocupa el llamado “barracón” sumará 840 metros cuadrados a urgencias, con dos accesos independientes conexión directa con el área actual.

Este espacio se realizará mediante un sistema modular industrializado que ofrece mayor rapidez, dado que se construye en fábrica, y permite la ampliación a futuro.

La ampliación del servicio de Urgencias supondrá un aumento en el personal y avanzaba hoy el presidente que el San Pedro contará en mayo con su primer residente en la especialidad de Urgencias. Un hito que se tratará de multiplicar, dado que Capellán ha asegurado que se va a pedir que esta modalidad de plazas se amplíe a cuatro, lo máximo que se permite a La Rioja; y señalaba que se han declarado plazas de especial cobertura, para atraer a nuevos profesionales.

Por otro lado, en relación con los estudios universitarios de Medicina, el Presidente afirmaba que se va en plazo para iniciar el próximo curso, pero que no es seguro que arranque en este 2026.