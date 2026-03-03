La UAGR invita a los riojanos a catar miel de proximidad para denunciar las mezclas de terceros países

Este martes, 3 de marzo, la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja ha desarrollado una dulce reivindicación en el corazón de la capital (avda. de La Rioja, 14).

Entre las 10.30 y la 13:00 horas, el sector apícola de COAG ha ofrecido catas de miel para denunciar las sospechas de fraude en el sector y reclamar precios justos para los apicultores.

Esta denuncia se ha llevado a cabo simultáneamente en 15 ciudades españolas con el objetivo de que cualquier consumidor pudiera comprobar en vivo la diferencia entre una miel de proximidad y los productos mezclados de terceros países que dominan los lineales de los supermercados.

La UAGR señala que, según la Comisión Europea, el 51% de las mieles analizadas en la frontera española son sospechosas y que el 80% de las comercializadas son mezclas de origen dudoso.

Los apicultores españoles cobran de media 3,37 €/kg por su miel, precio por debajo de los costes de producción, mientras la industria envasadora importa este producto a 1,80 €/kg de más de 40 países.