Recordamos a Fernando Ónega y sus cartas glosando a La Rioja

Ayer conocíamos la triste noticia de la muerte del gran Fernando Ónega. En su trayectoria profesional pasó por una gran cantidad de medios de comunicación, fue director general de Onda Cero. Se convirtió en una de las voces habituales de esta casa, donde hemos recordado su figura y su obra.

Hombre de palabra precisa y reflexión profunda, que desde su mesura siempre supo poner el acento en lo importante, y de modo educado.

La carta de Fernando Ónega cerraba la emisión de esos programas emitidos desde diferentes puntos de España, también de La Rioja. En ellas gloso nuestra comunidad, que tan bien conocía, como hemos recordado hoy en nuestro Más de uno La Rioja. Hablamos con él de la celebración del día de la radio, y recordamos que fue director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno en el primer gabinete de Adolfo Suárez.

Como encargado de redactar muchos de sus discursos en esos años de la Transición democrática, de los que quedó para la historia la célebre expresión del presidente "puedo prometer y prometo", en TVE en vísperas de las primeras elecciones democráticas. Sobre esto también arrojaba luz en conversación con nuestra compañera Cecilia Romero.