Euskadi-Palestina

Zupiria advierte de una manifestación de ultras para este sábado en Bilbao

'Me gustaría que termináramos la jornada del sábado celebrando que todo haya transcurrido con normalidad y lo último que desearía es que tuviéramos un nuevo debate sobre el modelo policial de este país'

Marian Ruiz

Vitoria |

Bingen Zupiria, consejero de seguridad
Bingen Zupiria, consejero de seguridad | Irekia

El partido entre las selecciones de Euskadi y Palestina supera con creces el ámbito deportivo. Más allá de la reivindicación de las selecciones, y el apoyo a la causa Palestina, el sábado Bilbao vivirá una jornada especial. El consejero de seguridad ha llegado a pedir paciencia a la ciudadanía.

Bingen Zupiria ha relatado que existen varias manifestaciones y actos en el contexto de esta jornada, pero sobre todo ha advertido de la convocatoria de una manifestación de 'grupos ultras que apoyan a los equipos de fútbol y baloncesto vascos', que en este caso, no ha sido comunicada a la Ertzaintza.

En este sentido, ha recordado que 'hace escasamente un mes, en Gasteiz, vivimos situaciones no queridas por nadie, como consecuencia de concentraciones y movimientos no comunicados', para remarcar que le gustaría que 'no se volvieran a repetir' los altercados que se dieron en Vitoria durante un acto de la Falange.

'La Ertzaintza trabajará para que quien quiera pueda manifestarse libremente y pueda reivindicar lo que le parezca de forma democrática y, sobre todo, para garantizar la seguridad de todos'.

