Un tercio de la población vasca será mayor de 65 años en 2075

El Eustat hace públicas las Proyecciones demográficas que anticipan que la población de Euskadi experimentaría un ligero crecimiento hasta mediados de siglo, para iniciar posteriormente una trayectoria de descenso moderado y sostenido, situándose en torno a los 2,2 millones de habitantes en 2075. La estabilidad en las cifras totales de población sería posible únicamente gracias a la aportación positiva de las migraciones, que compensaría el saldo natural negativo.

El documento también prevé que una de cada tres personas tendrá 65 o más años y la esperanza de vida al nacer alcanzaría en 2074 los 87,5 años en hombres y los 91,0 años en mujeres.

La fecundidad que se estabilizaría en 1,35 hijos por mujer y una reducción del saldo migratorio a partir de 2035, según datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. La evolución de los nacimientos presenta diferencias notables entre escenarios, debido tanto a los distintos niveles de fecundidad considerados como al diferente impacto de los flujos migratorios sobre la natalidad.