La Quincena Musical donostiarra se abre a nuevos públicos en una nueva edición cargada de estrellas

La apertura del festival, de la mano de Juan Diego Flórez marcará ya la tendencia de una edición que destaca por incluir una nómina de solistas, tanto vocales como instrumentales, muy populares, desde un veterano Grigory Sokolov hasta la joven Julia Hagen.

Actuarán en el Kursaal la Mahler Chamber Orchestra, The Constellation Choir and Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra y la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán; bajo la batuta de grandes directores como: Riccardo Chailly, Sir John Eliot Gardiner, Daniel Harding y Jaap van Zweden. Euskadiko Orkestra, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Orfeón Donostiarra y Easo Abesbatza abordarán, dirigidos por Erik Nielsen, la exigente y monumental Gran Misa de Muertos de Berlioz.

Se conmemorará el bicentenario del fallecimiento de Arriaga con el concierto “Arriaga harrigarria”, que ofrecerán Euskadiko Orkestra y Easo Abesbatza bajo la dirección de Juanjo Mena, en el Teatro victoria Eugenia.

La bailaora Eva Yerbabuena y su compañía presentarán el espectáculo “Yerbagüena” Oscuro brillante.

Jornada inaugural

Las primeras notas de la Quincena sonarán a las 12:00 del mediodía en un cuentacuentos musical en el Kursaal, y de forma simultánea en un recital de piano en el Salón de Plenos de Ayuntamiento; seguirá con un recital de canto para los y las residentes de Villa Sacramento y un concierto de órgano y bertsolaris en Ataun; ya por la tarde, habrá danza en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y al pie de la escultura Construcción vacía de Jorge Oteiza en el Paseo Nuevo; música de órgano en Atotxa y en el Buen Pastor, y un recital de canto en Zorroaga. Y como colofón, el regreso del gran tenor peruano Juan Diego Flórez a la Quincena, en el primero de los grandes conciertos del Auditorio Kursaal.

Y desde ese día hasta el 30 de agosto, se sucederán propuestas que van de lo sinfónico al recital, de lo tradicional a lo vanguardista, de espacios más amplios como el Kursaal, Victoria Eugenia o Arantzazu a encuentros más minoritarios en Tabakalera, San Telmo o Chillida Leku; una programación diseñada para que cada cual pueda seleccionar aquello que le apetezca y configurar así su propia Quincena y convertirla en el plan que mejor suena. El cartel de este año es obra de Mari Puri Herrero; sobre un tono anaranjado y trazos en azul, su color predilecto, se intuyen naturaleza y figuras humanas, musicales, y destacan unos haces rojizos, resultado de una escucha continua hacia su obra