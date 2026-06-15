'Quiero estudiar medicina, salí bastante contento y un cero. Tenía cosas bien'

Decenas de estudiantes y su entorno se han concentrado ante la Escuela de Ingeniería de Bilbao como protesta de una resultados cuando menos extraños. Y es que la cantidad de ceros y notas especialmente bajas no concuerdan con los resultados académicos. La EHU ha llegado a descartar que se tratara de un problema informático.

Los estudiantes denuncian que 'ahora nos han fastidiado la media' y en muchos casos les puede suponer no acceder a la carrera deseada. 'Yo salí contento del examen y tengo un 3, estoy en el límite de entrar o no'.

La universidad pública vasca EHU ha recordado en un comunicado que el proceso "sigue abierto" y se puede pedir la revisión del examen hasta la medianoche de este lunes, 15 de junio. La universidad ha asegurado que el proceso de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) cuenta con "mecanismos y procedimientos establecidos para garantizar el correcto desarrollo de los exámenes en el marco normativo vigente".