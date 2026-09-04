Próximas OPES en Educación en Euskadi: se convocarán en noviembre 1.374 plazas de maestras y maestros

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco pondrá en marcha este mes un nuevo ciclo de Ofertas Públicas de Empleo dirigido a los distintos colectivos profesionales.

La primera convocatoria de este ciclo será la correspondiente a las categorías de Cocina y Limpieza, con 55 plazas de personal laboral: 25 plazas de cocinera, de las que 23 corresponden al turno libre y dos están reservadas para personas con discapacidad. En el caso del personal de limpieza, se convocan 28 plazas de turno libre y dos están reservadas para personas con discapacidad.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes del 21 de septiembre al 19 de octubre. Las pruebas se celebrarán en enero o febrero de 2027. Además, habrá un concurso de traslados a finales de año para el personal fijo.

OPE maestras y maestros

El siguiente gran hito del calendario de OPE será la convocatoria del Cuerpo de Maestras y Maestros. Esta convocatoria contará con 1.374 plazas (1.277 plazas corresponderán al turno libre y 97 estarán reservadas para personas con discapacidad).

Las plazas corresponden a siete especialidades: Educación Infantil Educación Primaria, Inglés, Educación Física, Música, Educación Especial, Pedagogía Terapéutica, Educación Especial, y Audición y Lenguaje.

Las pruebas podrían realizarse en un año, en septiembre de 2027.