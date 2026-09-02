Ampliado hasta el 7 de octubre el plazo para la presentación de ofertas por Tubos Reunidos

LEER MÁS Una decena de empresas se interesa por Tubos Reunidos

La Administración Concursal de Tubos Reunidos ha acordado ampliar hasta el 7 de octubre el plazo para la presentación de la Primera Oferta por la compañía y hasta el 30 de septiembre el de acceso al Data Room, dado el "gran interés" que ha despertado el proceso y la necesidad de tener "más tiempo para preparar mejor" las ofertas.

En un comunicado, la compañía ha explicado que varios interesados que han firmado la Carta de Confidencialidad y tienen acceso a la información sobre la empresa en el Data Room que se ha habilitado al efecto.

En julio ya informaba la Administración Concursal a los comités de empresa que se habían presentado en torno a una decena de potenciales interesados en hacer alguna oferta por la empresa, sin especificar si por parte de su actividad o por toda la unidad productiva.