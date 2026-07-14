Una decena de empresas se interesa por Tubos Reunidos

La Administración Concursal ha informado al comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos en Trapagaran que se han presentado en torno a una decena de potenciales interesados en hacer alguna oferta por la empresa, sin especificar si por parte de su actividad o por toda la unidad productiva.

Hay acuerdo de confidencialidad sobre los nombres que pueden estar detrás, pero ya han trascendido públicamente nombres como el José Antonio Jainaga.

En un comunicado, el comité explica que el administrador concursal les ha trasladado que la planta de Trapagaran tiene "relativamente asegurada la producción hasta noviembre".

En todo caso, han concluido, la presencia de esos ofertantes no les ha sorprendido "por el ruido generado" pero que, hasta que lleguen y no conocer si son en firme, "las plantillas seguirán pendientes de un hilo".