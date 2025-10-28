Los presupuestos vascos incluyen 935 millones adicionales para inversiones extraordinarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de presupuestos para el año que viene, cuya novedad son los 935 millones citados "extras", que el Gobierno Vasco aportará a la llamada Alianza Financiera vasca, un plan público-privado para afrontar inversiones transformadoras, sobre todo en empresas.

Las cuentas públicas vascas inician esta semana su tramitación y se aprobarán el 23 de diciembre, ya que los partidos que sustentan el Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, suman mayoría absoluta en el Parlamento Vasco.

Según ha explicado en una rueda de prensa el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, los 935 millones adicionales tendrán tres destinos. Así, 150 millones irán para líneas de financiación (créditos, avales...), y 350 para más recursos a Finkatuz -el fondo público del Gobierno Vasco que invierte en empresas estratégicas-. Finkatuz ya tiene 200 millones de capital, con lo que con los 350 del año que viene el total disponible para invertir en empresas será de 550 millones. Ya ha invertido en CAF, Kaiku o ITP Aero, y se espera que lo haga en Talgo. El resto, hasta los 935 millones, es dinero para fondos de capital riesgo.

Los presupuestos han previsto un aumento de sueldo para el personal funcionario del 2,5 % para el año que viene, aunque es un aumento que está sujeto al marco estatal, es decir, la subida la decide el Estado.

Dentro del presupuesto ordinario, son los Departamentos de Salud y de Educación los que más cuantía se llevan -como es habitual-, con el 53 % del dinero total.

"La salud lo primero", ha comentado el consejero, sobre un Departamento que se llevará 5.327 millones, un 4,1 % más. La mitad de este dinero de Salud (2.764 millones) irá destinado a pagar al personal, incluidas las nuevas incorporaciones, aunque también habrá 202 millones -un 23 %- más para invertir en infraestructuras sanitarias.

Educación contará con 3.346 millones, un 3 % más, "para mejorar los resultados del sistema educativo", ha comentado el consejero.

Las cuentas también "ponen el foco en los problemas reales de la ciudadanía", de manera que Vivienda y Seguridad son los ámbitos que más crecen, un 6,8 % y 6,4 %, respectivamente.