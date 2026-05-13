Un poema en euskera y quechua, entre los regalos del Lehendakari al Papa

Ha sido un breve encuentro en el Vaticano pero suficiente para que el lehendakari haya compartido unos minutos de conversación con el Papa y haya podido hacerle entrega a León XIV de varios presentes, con mucho simbolismo. Uno de ellos ha sido una poesía de Jon Sarasua en euskera y Quechua, con la que, según ha informado Lehendakaritza, se ha querido 'agradecer al Papa su implicación y compromiso con las lenguas indígenas y por ende, todas las minorizadas'.

Poema de Jon Sarasua | Irekia

Los otros dos presentes están muy vinculados al bombardeo de Gernika. Se trata de una reproducción de la reinterpretación del Gernika de Picasso firmada por José Luis Zumeta. Una obra, recuerda la presidencia vasca, icono universal por la paz y contra la barbarie.

Reinterpretación del Gernika | Irekia

De hecho, también se ha regalado al Santo Pontífice el libro ‘Guernica, Pablo Picasso’ de Juan Larrea, el bilbaíno que al parecer sugirió al pintor malagueño que convirtiera el bombardeo de Gernika en el tema central de su obra.