Osakidetza usará Whastapp para comunicarse con la ciudadanía

Osakidetza usará inicialmente Whastapp para informar sobre campañas de vacunación y de cribados, pero está previsto que irá ampliando su uso.

Según ha explicado el consejero, Alberto Martínez, su implantación será progresiva y al comienzo se dedicará solo a difundir información sobre procesos administrativos básicos y, en función de la acogida y el desarrollo tecnológico, se añadirán más funciones.

Osakidetza también promete hacer más sencillo el sistema web para pedir citas. En el ámbito de atención ciudadana, se ha puesto en marcha la plataforma ERANTZUNAK, orientada a mejorar la atención omnicanal, y se prevé para 2026 la apertura del mencionado canal de WhatsApp.

La innovación organizativa irá estrechamente acompañada por la tecnología. Actualmente se están identificando las áreas asistenciales donde aplicar IA o automatización para optimizar procesos y resultados. En paralelo, se trabaja en la definición de la Estrategia de Transformación Digital de Recursos Humanos, prevista para 2026, que orientará la adquisición de nuevas capacidades y competencias digitales del personal sanitario.