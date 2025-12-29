Salud

Osakidetza usará Whastapp para comunicarse con la ciudadanía

El servicio vasco de salud pondrá en marcha en 2026 un canal de comunicación por esta aplicación que irá ampliando sus servicios de forma progresiva

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Whastapp_643x397
Whastapp_643x397 | Economía Digital

Osakidetza usará inicialmente Whastapp para informar sobre campañas de vacunación y de cribados, pero está previsto que irá ampliando su uso.

Según ha explicado el consejero, Alberto Martínez, su implantación será progresiva y al comienzo se dedicará solo a difundir información sobre procesos administrativos básicos y, en función de la acogida y el desarrollo tecnológico, se añadirán más funciones.

Osakidetza también promete hacer más sencillo el sistema web para pedir citas. En el ámbito de atención ciudadana, se ha puesto en marcha la plataforma ERANTZUNAK, orientada a mejorar la atención omnicanal, y se prevé para 2026 la apertura del mencionado canal de WhatsApp.

La innovación organizativa irá estrechamente acompañada por la tecnología. Actualmente se están identificando las áreas asistenciales donde aplicar IA o automatización para optimizar procesos y resultados. En paralelo, se trabaja en la definición de la Estrategia de Transformación Digital de Recursos Humanos, prevista para 2026, que orientará la adquisición de nuevas capacidades y competencias digitales del personal sanitario.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer