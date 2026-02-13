Cada año se diagnostican en Euskadi entre 60 y 70 casos en menores de 19 años

En Osakidetza se desarrollan actualmente 64 proyectos y estudios clínicos centrados en cáncer infantil, que abarcan desde la mejora del diagnóstico hasta la búsqueda de nuevos tratamientos menos tóxicos y más eficaces. Con este objetivo, se ha impulsado la Plataforma de apoyo a la investigación para el cáncer infantil en Euskadi, liderada por la oncóloga pediátrica de Osakidetza, Itziar Astigarraga Aguirre, e investigadora principal desde Biobizkaia.

Esta plataforma facilita el desarrollo de proyectos de investigación en cáncer infantil tanto en Biobizkaia como en Biogipuzkoa, favoreciendo el trabajo en red y la coordinación entre equipos. Los nuevos estudios promovidos desde la plataforma se centran en los cánceres más frecuentes en la infancia, como las leucemias y los tumores cerebrales, así como en los sarcomas, un tipo de cáncer especialmente agresivo.

Este trabajo colaborativo consolida las alianzas con otros centros de excelencia, incluyendo colaboraciones internacionales con centros europeos para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de tumores muy raros y avanzar en el conocimiento de las bases genéticas del cáncer pediátrico y del papel de la respuesta inmune. El objetivo último es aumentar la supervivencia, disminuir las secuelas a largo plazo y mejorar el seguimiento y la calidad de vida de los y las supervivientes.

El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños, niñas y adolescentes en nuestro entorno y cada año se diagnostican en Euskadi alrededor de 60-70 casos en menores de 19 años. Estos tumores son poco frecuentes, pero tienen un gran impacto emocional, social y sanitario en las familias. El cáncer infantil no puede prevenirse y, en la mayoría de los casos, aparece en menores previamente sanos, sin enfermedades de base conocidas.