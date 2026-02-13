Cáncer infantil

Cada año se diagnostican en Euskadi entre 60 y 70 casos en menores de 19 años

Osakidetza tiene en marcha 64 proyectos y estudios clínicos centrados en cáncer infantil

Onda Cero Vitoria | Agencias

Euskadi |

Oncología pediátrica en Osakidetza
Oncología pediátrica en Osakidetza | Irekia

En Osakidetza se desarrollan actualmente 64 proyectos y estudios clínicos centrados en cáncer infantil, que abarcan desde la mejora del diagnóstico hasta la búsqueda de nuevos tratamientos menos tóxicos y más eficaces. Con este objetivo, se ha impulsado la Plataforma de apoyo a la investigación para el cáncer infantil en Euskadi, liderada por la oncóloga pediátrica de Osakidetza, Itziar Astigarraga Aguirre, e investigadora principal desde Biobizkaia.

Esta plataforma facilita el desarrollo de proyectos de investigación en cáncer infantil tanto en Biobizkaia como en Biogipuzkoa, favoreciendo el trabajo en red y la coordinación entre equipos. Los nuevos estudios promovidos desde la plataforma se centran en los cánceres más frecuentes en la infancia, como las leucemias y los tumores cerebrales, así como en los sarcomas, un tipo de cáncer especialmente agresivo.

Este trabajo colaborativo consolida las alianzas con otros centros de excelencia, incluyendo colaboraciones internacionales con centros europeos para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de tumores muy raros y avanzar en el conocimiento de las bases genéticas del cáncer pediátrico y del papel de la respuesta inmune. El objetivo último es aumentar la supervivencia, disminuir las secuelas a largo plazo y mejorar el seguimiento y la calidad de vida de los y las supervivientes.

El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños, niñas y adolescentes en nuestro entorno y cada año se diagnostican en Euskadi alrededor de 60-70 casos en menores de 19 años. Estos tumores son poco frecuentes, pero tienen un gran impacto emocional, social y sanitario en las familias. El cáncer infantil no puede prevenirse y, en la mayoría de los casos, aparece en menores previamente sanos, sin enfermedades de base conocidas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer