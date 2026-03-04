Salud

Osakidetza lanzará antes del verano un proyecto piloto de autotoma para detectar el virus del papiroma humano

Las vascas serán las primeras en tomarse en casa las muestras para el cribado de cáncer de cérvix

Marian Ruiz

Vitoria |

Kit de autotoma para cribado cáncer de cérvix
Kit de autotoma para cribado cáncer de cérvix | Irekia

El proyecto piloto de autotoma se dirige a mujeres de más de 30 años, residentes en el área de Donostialdea y Tolosaldea que, pese a estar invitadas anteriormente a participar en el cribado, no han acudido a realizar la prueba.

Se enviará una carta personalizada de invitación en la que, en esta ocasión, se les va a ofrecer la opción de realizar el test del virus del papiloma humano mediante el procedimiento de autotoma vaginal. Se adjunta también un kit con el dispositivo de toma, un tubo estéril para depositar la muestra y un sobre-contenedor para su traslado.

'Se trata de un procedimiento indoloro, rápido y muy fácil de realizar, validado científicamente y tan fiable como la toma realizada por un profesional sanitario', explican desde Osakidetza. Una vez realizada la toma, la muestra debe ser entregada en su centro de salud y los resultados se envían por los canales habituales.

El Departamento de Salud ha destacado que el cribado de cáncer de cérvix de Euskadi es pionero a nivel estatal. En Euskadi, desde el año 2018 se han detectado en torno a 700 casos de cánceres de cérvix. De ellos, cerca del 60% se diagnosticaron en mujeres que no realizaban la prueba de cribado de forma adecuada.

